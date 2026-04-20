Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 18:53

Важно 0 комментариев

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Как пояснили в Службе государственных доходов (ЕС), в рамках ЕС действует свободное перемещение товаров, поэтому топливо можно ввозить без акциза, если оно находится в стандартном баке автомобиля или в переносной канистре объёмом до 10 литров на одно транспортное средство.

При въезде из России или Белоруссии необходимо соблюдать санкции ЕС: топливо относится к санкционным товарам и может ввозиться только в баке и лишь в количестве, необходимом для достижения пункта назначения.

Если границу пересекают чаще одного раза в 30 дней, при каждом въезде и выезде нужно заполнять уведомление о перемещении акцизных товаров. При возвращении можно ввозить меньше заявленного объёма, но не больше — иначе въезд в Латвию не разрешат.

Штрафы могут достигать тысяч евро

За незаконный ввоз или вывоз подлежащих таможенному оформлению товаров физическим лицам грозит штраф до 2000 евро, юридическим — до 4000 евро. За нарушения правил оборота акцизных товаров (перевозка, хранение, реализация) штрафы могут достигать 700 евро для физических лиц и 7100 евро для юридических.

По данным «tv3.lv», в первые три месяца этого года на границе Латвии с Россией и Белоруссией зафиксировано 43 случая нарушений правил ввоза топлива (всего 1796 литров). Для сравнения, в первом квартале 2025 года было 58 таких случаев (1815 литров). Если нарушение признаётся незначительным, штраф могут не применять, однако топливо придётся вывезти обратно — в Россию или Белоруссию.

В Литва, как и в Латвии, топливо в баке можно свободно перевозить между странами ЕС. Но если в Латвии в канистре разрешено ввозить до 10 литров, то в Литве — до 40 литров без дополнительных документов.

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

