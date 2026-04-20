Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Как пояснили в Службе государственных доходов (ЕС), в рамках ЕС действует свободное перемещение товаров, поэтому топливо можно ввозить без акциза, если оно находится в стандартном баке автомобиля или в переносной канистре объёмом до 10 литров на одно транспортное средство.

При въезде из России или Белоруссии необходимо соблюдать санкции ЕС: топливо относится к санкционным товарам и может ввозиться только в баке и лишь в количестве, необходимом для достижения пункта назначения.

Если границу пересекают чаще одного раза в 30 дней, при каждом въезде и выезде нужно заполнять уведомление о перемещении акцизных товаров. При возвращении можно ввозить меньше заявленного объёма, но не больше — иначе въезд в Латвию не разрешат.

Штрафы могут достигать тысяч евро

За незаконный ввоз или вывоз подлежащих таможенному оформлению товаров физическим лицам грозит штраф до 2000 евро, юридическим — до 4000 евро. За нарушения правил оборота акцизных товаров (перевозка, хранение, реализация) штрафы могут достигать 700 евро для физических лиц и 7100 евро для юридических.

По данным «tv3.lv», в первые три месяца этого года на границе Латвии с Россией и Белоруссией зафиксировано 43 случая нарушений правил ввоза топлива (всего 1796 литров). Для сравнения, в первом квартале 2025 года было 58 таких случаев (1815 литров). Если нарушение признаётся незначительным, штраф могут не применять, однако топливо придётся вывезти обратно — в Россию или Белоруссию.

В Литва, как и в Латвии, топливо в баке можно свободно перевозить между странами ЕС. Но если в Латвии в канистре разрешено ввозить до 10 литров, то в Литве — до 40 литров без дополнительных документов.