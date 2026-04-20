«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Мы были в Эстонии, в небольшом укрытии посреди леса. От медведей нас отделяла лишь тонкая деревянная стена и маленькое тканевое окошко, через которое мы высовывали объектив. Укрытие находилось на краю лесной поляны, глубоко в лесу.

В Эстонии медведей много, но встретить их — вовсе не гарантия. Они ходят где хотят. Поэтому наша встреча была настоящей удачей. И не один медведь — в тот вечер до самой темноты мы увидели целых семь.

Сначала, ещё днём, через поляну быстро прошёл молодой медведь. Затем ещё один подросток. А потом, ближе к закату, произошло нечто по-настоящему особенное — трудно передать эти ощущения: из леса вышел маленький медвежонок. За ним — ещё один, и ещё… и их мама. Медведица с тремя детёнышами.

Мы потеряли дар речи. Было страшно даже дышать громко! Приходилось себя сдерживать, чтобы не вскрикнуть от восторга. Медведица с малышами словно позировали нам: ходили, лежали и некоторое время оставались на поляне.

Позже, когда уже стемнело, появился и крупный самец. Но мать была настороже: громким рычанием и стремительным броском она прогнала его обратно в лес, защищая своих детёнышей. Земля буквально гудела, когда два таких больших зверя бежали».