«В нашей природе — защитить свой дом!» Вилсонс борется с нежелательными соседями

По его словам, сначала сосуществование было спокойным: насекомые жили в дубе рядом с домом, и проблем не возникало. Однако в последние годы они перебрались под крышу, создавая всё больше неудобств.

Актёр рассказал, что два года назад уже пытались решить проблему: зимой частично разобрали конструкцию, всё очистили и установили сетку, надеясь, что шершни не вернутся. Сначала казалось, что это помогло, но уже к середине следующего лета они появились снова.

Основная проблема — шершни залетают в дом при открытых окнах и тянутся к свету. «Конечно, это их природа, но в нашей природе — защитить свой дом», — подчеркнул Вилсонс.

Он призывает откликнуться тех, кто знает эффективные способы решения или может порекомендовать специалистов, которые помогут избавиться от шершней и предотвратить их возвращение.