Цены на электричество снова растут: «подскочили» всего за одну неделю

© LETA 20 апреля, 2026 18:17

Важно 0 комментариев

Средняя цена электроэнергии на прошлой неделе в Латвии выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили агентству LETA в Latvenergo. В Литве цена увеличилась на 61% — до 86,27 евро за МВт·ч, в Эстонии — на 47%, до 85,54 евро за МВт·ч.

В компании поясняют, что в странах Балтии и Северной Европе оптовые цены резко выросли главным образом из-за значительного снижения выработки ветровых и солнечных электростанций в регионе Nord Pool. Хотя в Балтии солнечная генерация росла, её влияние на общую динамику цен было ограниченным.

Системная цена «Nord Pool» поднялась до 97,42 евро за МВт·ч — на 67% больше, чем неделей ранее.

Рост цен наблюдался и в других странах Европы: в Германии — до 109,09 евро за МВт·ч (+50%), в Польше — до 105,94 евро за МВт·ч (+32%). За неделю в регионе «Nord Pool» выработка ветровой энергии сократилась на 44%, солнечной — на 27%. В Балтии производство ветровой энергии снизилось на 38%, тогда как солнечной — выросло на 17%.

Доступность атомных электростанций в Северных странах снизилась на 3% — до 68%.

Потребление электроэнергии в регионе «Nord Pool» составило 7640 ГВт·ч, производство — 7804 ГВт·ч. В странах Балтии общее потребление сократилось на 5% — до 472 ГВт·ч. В Латвии оно осталось на уровне 133 ГВт·ч, в Эстонии снизилось на 10% — до 139 ГВт·ч, в Литве — на 5%, до 201 ГВт·ч.

Производство электроэнергии в Балтии уменьшилось на 11% и составило 451 ГВт·ч. В Латвии выработка снизилась на 7% — до 162 ГВт·ч, в Эстонии осталась без изменений — 104 ГВт·ч, а в Литве сократилась на 19% — до 184 ГВт·ч.

На прошлой неделе производство электроэнергии превышало потребление в Латвии (122%), в Эстонии покрывало 75%, в Литве — 92%. В целом в странах Балтии было произведено 95% от потреблённого объёма электроэнергии.

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами
У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%
Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%

«Русскому языку не место в Латвии!» Левитс пообщался с Лангой
«Русскому языку не место в Латвии!» Левитс пообщался с Лангой

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

Важно 0 комментариев

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Домашние любимцы делают нас счастливее? Учёные дали неожиданный ответ

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

