Цены на электричество снова растут: «подскочили» всего за одну неделю

В компании поясняют, что в странах Балтии и Северной Европе оптовые цены резко выросли главным образом из-за значительного снижения выработки ветровых и солнечных электростанций в регионе Nord Pool. Хотя в Балтии солнечная генерация росла, её влияние на общую динамику цен было ограниченным.

Системная цена «Nord Pool» поднялась до 97,42 евро за МВт·ч — на 67% больше, чем неделей ранее.

Рост цен наблюдался и в других странах Европы: в Германии — до 109,09 евро за МВт·ч (+50%), в Польше — до 105,94 евро за МВт·ч (+32%). За неделю в регионе «Nord Pool» выработка ветровой энергии сократилась на 44%, солнечной — на 27%. В Балтии производство ветровой энергии снизилось на 38%, тогда как солнечной — выросло на 17%.

Доступность атомных электростанций в Северных странах снизилась на 3% — до 68%.

Потребление электроэнергии в регионе «Nord Pool» составило 7640 ГВт·ч, производство — 7804 ГВт·ч. В странах Балтии общее потребление сократилось на 5% — до 472 ГВт·ч. В Латвии оно осталось на уровне 133 ГВт·ч, в Эстонии снизилось на 10% — до 139 ГВт·ч, в Литве — на 5%, до 201 ГВт·ч.

Производство электроэнергии в Балтии уменьшилось на 11% и составило 451 ГВт·ч. В Латвии выработка снизилась на 7% — до 162 ГВт·ч, в Эстонии осталась без изменений — 104 ГВт·ч, а в Литве сократилась на 19% — до 184 ГВт·ч.

На прошлой неделе производство электроэнергии превышало потребление в Латвии (122%), в Эстонии покрывало 75%, в Литве — 92%. В целом в странах Балтии было произведено 95% от потреблённого объёма электроэнергии.