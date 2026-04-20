Щебень из Норвегии не довезти: у Rail Baltica новые трудности в Латвии

По их словам, точных сроков начала укладки рельсов на основной трассе пока нет. Однако от нынешней станции Иецава до логистического центра RB планируется построить отдельную ветку для доставки материалов на стройплощадку. Это позволит разгрузить трассу A7: щебень из Норвегии будут доставлять морем в порт, а затем по железной дороге — до станции Иецава.

Ранее сообщалось, что в этом году строительство основной линии «Rail Baltica» в странах Балтии начато уже на 43% коридора. Глава правления и исполнительный директор компании RB Rail Марко Кивил отметил, что это результат совместной работы — от планирования и проектирования до отчуждения земель и заключения строительных контрактов.

Стоимость первой очереди проекта в Балтии может составить около 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро, но с учётом индексации сумма может вырасти до примерно 6 млрд евро.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достигнуть 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году она оценивалась в 5,8 млрд евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. Планируется построить новую линию протяжённостью 870 км с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.