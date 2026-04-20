Щебень из Норвегии не довезти: у Rail Baltica новые трудности в Латвии

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 18:28

Новости Латвии

LETA

Строители европейского инфраструктурного проекта Rail Baltica на встрече с представителями советов жителей Иецавы рассказали о предстоящих работах, в том числе о строительстве отдельного железнодорожного участка, сообщает издание «Bauskas Dzīve».

По их словам, точных сроков начала укладки рельсов на основной трассе пока нет. Однако от нынешней станции Иецава до логистического центра RB планируется построить отдельную ветку для доставки материалов на стройплощадку. Это позволит разгрузить трассу A7: щебень из Норвегии будут доставлять морем в порт, а затем по железной дороге — до станции Иецава.

Ранее сообщалось, что в этом году строительство основной линии «Rail Baltica» в странах Балтии начато уже на 43% коридора. Глава правления и исполнительный директор компании RB Rail Марко Кивил отметил, что это результат совместной работы — от планирования и проектирования до отчуждения земель и заключения строительных контрактов.

Стоимость первой очереди проекта в Балтии может составить около 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро, но с учётом индексации сумма может вырасти до примерно 6 млрд евро.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достигнуть 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году она оценивалась в 5,8 млрд евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. Планируется построить новую линию протяжённостью 870 км с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

