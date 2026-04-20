С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 16:04

Новости Латвии

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Новые правила, предусматривающие для общеобразовательных учреждений требования по обеспечению поддержки учащихся с особыми потребностями, планируется применять с 2026/2027 учебного года.

Как отмечает МОН, разработан полностью новый нормативный акт с пересмотром структуры и содержания, регулирующих эту сферу, а также учитывающий изменения в законе об общем образовании. Он предусматривает, что специальные образовательные программы должны реализовываться с учетом государственных образовательных стандартов, а для каждого учащегося должен разрабатываться индивидуальный план освоения образовательной программы, адаптированный к его потребностям.

Также предусмотрено, что с 1 сентября учащихся с нарушениями психического развития и с тяжелыми или множественными нарушениями развития общеобразовательные учреждения смогут принимать только на соответствующие специальные образовательные программы.

Правила предусматривают введение более четкой системы поддержки и создание двух направлений - одно для учащихся с различными нарушениями развития и здоровья в рамках общеобразовательных или специальных программ, а второе - для учащихся с тяжелыми нарушениями развития, осваивающих специальные образовательные программы. В правилах определены меры поддержки, необходимые ресурсы и принципы организации учебного процесса.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО
«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

