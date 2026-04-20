С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Новые правила, предусматривающие для общеобразовательных учреждений требования по обеспечению поддержки учащихся с особыми потребностями, планируется применять с 2026/2027 учебного года.

Как отмечает МОН, разработан полностью новый нормативный акт с пересмотром структуры и содержания, регулирующих эту сферу, а также учитывающий изменения в законе об общем образовании. Он предусматривает, что специальные образовательные программы должны реализовываться с учетом государственных образовательных стандартов, а для каждого учащегося должен разрабатываться индивидуальный план освоения образовательной программы, адаптированный к его потребностям.

Также предусмотрено, что с 1 сентября учащихся с нарушениями психического развития и с тяжелыми или множественными нарушениями развития общеобразовательные учреждения смогут принимать только на соответствующие специальные образовательные программы.

Правила предусматривают введение более четкой системы поддержки и создание двух направлений - одно для учащихся с различными нарушениями развития и здоровья в рамках общеобразовательных или специальных программ, а второе - для учащихся с тяжелыми нарушениями развития, осваивающих специальные образовательные программы. В правилах определены меры поддержки, необходимые ресурсы и принципы организации учебного процесса.