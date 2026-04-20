Кто выигрывает от «разборок» правительства? Объясняет политолог

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Оппозиции выгодны раздоры коалиционных партий, и для нее это благоприятная почва, чтобы говорить о необходимости смены действующего правительства, сказала агентству ЛЕТА политолог Лелде Метла-Розентале.

По ее мнению, от этих распрей выигрывают и партии, не представленные в парламенте.

Что касается коалиционных партий, то их рейтинги показывают, что ни один из партнеров не выигрывает от ссор. По мнению политолога, избиратели устали от склок и предпочли бы более конструктивную, рациональную работу. "Сейчас кажется, что на препирательства тратится гораздо больше времени, но его можно было бы использовать более рационально", - сказала Метла-Розентале.

По ее мнению, даже если это правительство падет, оно фактически продолжит работу как временное правительство. "Поскольку следующие парламентские выборы так близки, на данный момент кажется, что никто не заинтересован в формировании нового правительства, поэтому даже если это правительство официально заявит, что прекращает свое существование, так называемое техническое правительство будет продолжать работать до парламентских выборов, а затем до формирования нового правительства", - сказала Метла-Розентале.

По ее мнению, и в будущем будут конфликты, а не конструктивное сотрудничество, поскольку у партнеров по коалиции слишком разный электорат, и в настоящее время они больше заботятся об электорате, чем о сотрудничестве на общее благо страны. Как отметила Метла-Розентале, чем ближе выборы, тем более эмоциональными и заметными становятся заявления, и каждая партия пытается выделиться в глазах своего электората.

Как сообщалось, разногласия коалиционных партий о поддержке авиакомпании "airBaltic" зашли так далеко, что премьер-министр Эвика Силиня допускала в середине апреля отставку правительства.

Главные новости

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

