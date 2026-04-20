Кто выигрывает от «разборок» правительства? Объясняет политолог

По ее мнению, от этих распрей выигрывают и партии, не представленные в парламенте.

Что касается коалиционных партий, то их рейтинги показывают, что ни один из партнеров не выигрывает от ссор. По мнению политолога, избиратели устали от склок и предпочли бы более конструктивную, рациональную работу. "Сейчас кажется, что на препирательства тратится гораздо больше времени, но его можно было бы использовать более рационально", - сказала Метла-Розентале.

По ее мнению, даже если это правительство падет, оно фактически продолжит работу как временное правительство. "Поскольку следующие парламентские выборы так близки, на данный момент кажется, что никто не заинтересован в формировании нового правительства, поэтому даже если это правительство официально заявит, что прекращает свое существование, так называемое техническое правительство будет продолжать работать до парламентских выборов, а затем до формирования нового правительства", - сказала Метла-Розентале.

По ее мнению, и в будущем будут конфликты, а не конструктивное сотрудничество, поскольку у партнеров по коалиции слишком разный электорат, и в настоящее время они больше заботятся об электорате, чем о сотрудничестве на общее благо страны. Как отметила Метла-Розентале, чем ближе выборы, тем более эмоциональными и заметными становятся заявления, и каждая партия пытается выделиться в глазах своего электората.

Как сообщалось, разногласия коалиционных партий о поддержке авиакомпании "airBaltic" зашли так далеко, что премьер-министр Эвика Силиня допускала в середине апреля отставку правительства.