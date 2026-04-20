«Если бы я был латышским стрелком…»: Лапса написал новую книгу и объявил конкурс для детей

"Благодаря компаниям «Latvijas Mobilais telefons» и «Latvijas Finieris», а также частным спонсорам, более ста латвийских школ получили возможность приобрести первые два тома великолепной книги «Pret likteni stāvēdami», которая только что вышла. Однако раздавать будем не просто так – для школьников объявлен одноименный конкурс", - написал он на посвященном книге сайте.

Конкурс для детей рекламировался при помощи анимированного искусственным интеллектом фото, которое шёпотом рассказывает, что после смерти о человеке через сто лет не вспоминают даже родственники на кладбище, но в Латвии были люди, которые повлияли на историю всего мира и это были латышские стрелки, которые достойны того, чтобы их помнили. Две книги о них стоят примерно 150 евро и это, по словам автора проекта, слишком высокая цена, чтобы отдавать такие книги детям просто так, за них придётся побороться.

Участникам конкурса предлагалось снять пятиминутные видео на одну из заданных тем: «Если бы я был латышским стрелком…»; «Латышским стрелки в истории моего народа и в моей семье»; «За что и против чего сражались бы латышским стрелки в наши дни?»; «Куда бы я отправился в добровольный поход, если бы я был латышским стрелком» или на свободную тему, но опять же в рамках этой исторической темы.

Детей книгами будут награждать 20 апреля.

В интервью на TV24 признался, что хотел бы, чтобы его запомнили не автором книг про Левитса, про которого через 100 лет никто и не вспомнит, а автором этой книги.