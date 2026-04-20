На выборах в Болгарии побеждает пророссийский альянс

За второе место борются проевропейский альянс "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (13,3%) и консервативная партия ГЕРБ (13,1%), которая до недавнего времени возглавляла правительство меньшинства. Болгарские избиратели шли на выборы уже в восьмой раз за пять лет - за это время коалиции распадались или уходили в отставку под давлением акций протеста, как это в последний раз произошло в декабре 2025 года.

Коррупция и скандалы

Болгария является беднейшим членом ЕС и, по оценкам экспертов, сильно страдает от коррупции и кумовства. Предвыборную кампанию омрачили обвинения в подкупе избирателей: за несколько дней до выборов министерство внутренних дел сообщило, что полиция изъяла в этой связи около миллиона евро.

Радев, ушедший с поста президента в январе, обещал в ходе кампании бороться с "олигархами" и провести судебную реформу. Бывший военный летчик стал наиболее популярным политиком среди молодых избирателей - по данным портала Novinite, за его список проголосовал каждый третий болгарин моложе 30 лет.

Открытым остается вопрос о том, как пророссийские взгляды 62-летнего Радева скажутся на внешней политике Болгарии. В прошлом он выступал против санкций в отношении России и помощи Украине. Однако наблюдатели указывают на сложный политический баланс, который придется соблюдать Радеву, учитывая зависимость болгарской экономики от средств ЕС.