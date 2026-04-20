Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 20. Апреля
На выборах в Болгарии побеждает пророссийский альянс

© Deutsche Welle 20 апреля, 2026 14:30

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by Dimitar KYOSEMARLIEV / AFP)

Список "Прогрессивная Болгария" во главе с пророссийским экс-президентом страны Руменом Радевым одерживает убедительную победу на парламентских выборах в Болгарии, прошедших 19 апреля. По предварительным данным на утро понедельника, 20 апреля, блок Радева набирает по результатам подсчета 87% бюллетеней около 45% голосов.

За второе место борются проевропейский альянс "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (13,3%) и консервативная партия ГЕРБ (13,1%), которая до недавнего времени возглавляла правительство меньшинства. Болгарские избиратели шли на выборы уже в восьмой раз за пять лет - за это время коалиции распадались или уходили в отставку под давлением акций протеста, как это в последний раз произошло в декабре 2025 года.

Коррупция и скандалы

Болгария является беднейшим членом ЕС и, по оценкам экспертов, сильно страдает от коррупции и кумовства. Предвыборную кампанию омрачили обвинения в подкупе избирателей: за несколько дней до выборов министерство внутренних дел сообщило, что полиция изъяла в этой связи около миллиона евро.

Радев, ушедший с поста президента в январе, обещал в ходе кампании бороться с "олигархами" и провести судебную реформу. Бывший военный летчик стал наиболее популярным политиком среди молодых избирателей - по данным портала Novinite, за его список проголосовал каждый третий болгарин моложе 30 лет.

Открытым остается вопрос о том, как пророссийские взгляды 62-летнего Радева скажутся на внешней политике Болгарии. В прошлом он выступал против санкций в отношении России и помощи Украине. Однако наблюдатели указывают на сложный политический баланс, который придется соблюдать Радеву, учитывая зависимость болгарской экономики от средств ЕС.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

