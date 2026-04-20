Смертельная наука: в США проверяют странную цепочку случаев исчезновения или гибели учёных

В США федеральные власти проверяют цепочку исчезновений и смертей учёных и исследователей — всего уже около 11 случаев. Многие из них работали с передовыми направлениями или в секретных областях: оборона, космос, новые технологии. Белый дом подключил ФБР и другие ведомства, чтобы посмотреть на все эпизоды сразу и найти возможные совпадения.

Официально — связи нет. Но сами формулировки становятся жёстче.

«Если копнуть глубже, там наверняка всплывут безумные вещи», — заявил бывший заместитель главы Национального управления ядерной безопасности США Фрэнк Роуз.

Один из самых обсуждаемых случаев — исчезновение генерала ВВС Уильяма МакКасланда. В феврале 2026 года он вышел из дома в Нью-Мексико и пропал. Личные вещи остались, следов — нет. По словам близких, он мог заранее планировать уход.

Другой эпизод — пропажа специалиста по космическим материалам Моники Реза. Летом 2025 года она исчезла во время похода в Калифорнии. По данным поисковиков, она шла по тропе, спутники не успели оглянуться — через считаные минуты её уже не было. Поиски не дали результатов.

Отдельно вспоминают гибель исследовательницы Эми Эскридж. Она работала с экспериментальными технологиями и незадолго до смерти говорила, что опасается за свою безопасность. В 2022 году её нашли мёртвой, случай признали самоубийством, но подробности расследования так и не стали публичными.

В список попадают и другие случаи — в том числе смерть исследователя, связанного с космическими программами NASA, без чётко озвученной причины. Многие из этих историй начали рассматривать вместе только сейчас.

На этом фоне звучат и более жёсткие версии. Отдельные политики допускают интерес иностранных разведок к таким специалистам. Источники также отмечают повышенное внимание к закрытым объектам со стороны иностранцев.

Доказательств общей схемы нет.

Но впервые все эти случаи проверяют вместе.

И именно это меняет восприятие.