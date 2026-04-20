Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Апреля Завтра: Mirta, Ziedite
Доступность

Смертельная наука: в США проверяют странную цепочку случаев исчезновения или гибели учёных

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 13:28

Всюду жизнь 0 комментариев

Сначала это выглядело как отдельные истории. Теперь — как список.

В США федеральные власти проверяют цепочку исчезновений и смертей учёных и исследователей — всего уже около 11 случаев. Многие из них работали с передовыми направлениями или в секретных областях: оборона, космос, новые технологии. Белый дом подключил ФБР и другие ведомства, чтобы посмотреть на все эпизоды сразу и найти возможные совпадения.

Официально — связи нет. Но сами формулировки становятся жёстче.

«Если копнуть глубже, там наверняка всплывут безумные вещи», — заявил бывший заместитель главы Национального управления ядерной безопасности США Фрэнк Роуз.

Один из самых обсуждаемых случаев — исчезновение генерала ВВС Уильяма МакКасланда. В феврале 2026 года он вышел из дома в Нью-Мексико и пропал. Личные вещи остались, следов — нет. По словам близких, он мог заранее планировать уход.

Другой эпизод — пропажа специалиста по космическим материалам Моники Реза. Летом 2025 года она исчезла во время похода в Калифорнии. По данным поисковиков, она шла по тропе, спутники не успели оглянуться — через считаные минуты её уже не было. Поиски не дали результатов.

Отдельно вспоминают гибель исследовательницы Эми Эскридж. Она работала с экспериментальными технологиями и незадолго до смерти говорила, что опасается за свою безопасность. В 2022 году её нашли мёртвой, случай признали самоубийством, но подробности расследования так и не стали публичными.

В список попадают и другие случаи — в том числе смерть исследователя, связанного с космическими программами NASA, без чётко озвученной причины. Многие из этих историй начали рассматривать вместе только сейчас.

На этом фоне звучат и более жёсткие версии. Отдельные политики допускают интерес иностранных разведок к таким специалистам. Источники также отмечают повышенное внимание к закрытым объектам со стороны иностранцев.

Доказательств общей схемы нет.

Но впервые все эти случаи проверяют вместе.

И именно это меняет восприятие.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

Читать

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Читать

Выбор редакции 16:14

Выбор редакции 0 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Азбука здоровья 16:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Читать

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

Новости Латвии 16:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Читать