Дожили: продавщица на АЗС не знает, что такое карта автодорог; а нужно ли это?

Редакция PRESS 19 апреля, 2026 18:51

Важно

Scapix/ Tomas Griger

Мы часто не замечаем, насколько интернет изменил нашу жизнь с годами. Люди настолько привыкли пользоваться Google Maps и навигаторами в телефоне, что обычные бумажные карты скоро станут чуть ли не экзотикой. Но случись действительно чрезвычайная ситуация, и окажется, что многие не то что не умеют ими пользоваться, но и не знают, что это.

С интересным случаем столкнулся Эдмунд, который с семьёй принимал участие в тренировочном занятии на случай кризиса. Темой занятия была поездка на автомашине без GPS. 

"Перед занятием ради интереса объехали Circle, Virši и Depo. Карты давно не продаются. На АЗС Virši продавщица не знала, что такое карта автодорог Латвии. Предлагала виньетки и лотерейные карточки", - пишет он на платформе "Х".

Что же по этому поводу думает народ:

- В платной версии приложения Balticmaps от Jāņa sēta карту стран Балтии можно сохранить для пользования офлайн. Больше вероятность, что в кризисной ситуации под рукой будет телефон и пауэрбанк, а не бумажная карта.

- Надо заказывать напрямую в Jāņa sēta. Стоит ещё и зафиксировать, какого года карта, потому что в последние годы изменений хватает. Но в целом это вредный сайт - если зайдёшь, то много денег потратишь.

- Зачем покупать? По дороге любуйся прекрасной природой, останавливайся в инфоцентрах и получай карту бесплатно. У меня в машине в принципе есть карты всей Латвии и половины Эстонии.

- Извиняюсь за провокацию, но... Зачем таким, кто не знает, что такое карта, своё государство? Какая разница, где скроллить тиктоки: в супермаркете, в окопах или в концлагере?

- Были времена, когда на АЗС можно было купить карты автодорог Риги, Латвии и Балтии... И в других странах на АЗС было то же самое.

- Это всё с той целью, чтобы неприятель не мог легко раздобыть карту Латвии и не знал, где атаковать.

 

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

