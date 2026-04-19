Дожили: продавщица на АЗС не знает, что такое карта автодорог; а нужно ли это?

С интересным случаем столкнулся Эдмунд, который с семьёй принимал участие в тренировочном занятии на случай кризиса. Темой занятия была поездка на автомашине без GPS.

"Перед занятием ради интереса объехали Circle, Virši и Depo. Карты давно не продаются. На АЗС Virši продавщица не знала, что такое карта автодорог Латвии. Предлагала виньетки и лотерейные карточки", - пишет он на платформе "Х".

Что же по этому поводу думает народ:

- В платной версии приложения Balticmaps от Jāņa sēta карту стран Балтии можно сохранить для пользования офлайн. Больше вероятность, что в кризисной ситуации под рукой будет телефон и пауэрбанк, а не бумажная карта.

- Надо заказывать напрямую в Jāņa sēta. Стоит ещё и зафиксировать, какого года карта, потому что в последние годы изменений хватает. Но в целом это вредный сайт - если зайдёшь, то много денег потратишь.

- Зачем покупать? По дороге любуйся прекрасной природой, останавливайся в инфоцентрах и получай карту бесплатно. У меня в машине в принципе есть карты всей Латвии и половины Эстонии.

- Извиняюсь за провокацию, но... Зачем таким, кто не знает, что такое карта, своё государство? Какая разница, где скроллить тиктоки: в супермаркете, в окопах или в концлагере?

- Были времена, когда на АЗС можно было купить карты автодорог Риги, Латвии и Балтии... И в других странах на АЗС было то же самое.

- Это всё с той целью, чтобы неприятель не мог легко раздобыть карту Латвии и не знал, где атаковать.