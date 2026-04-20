На прошлой неделе у латвийцев украли почти полмиллиона евро

На прошлой неделе Госполиция зарегистрировала 199 случаев мошенничества. В 54 из них жителям был нанесен финансовый ущерб, в 145 случаях попытки мошенников оказались безуспешными.

Наибольший ущерб на прошлой неделе нанесли так называемые фишинговые звонки, когда мошенники представляются сотрудниками различных учреждений и компаний. Например, они выдают себя за сотрудников полиции, операторов мобильной связи, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования, кредитных учреждений, почты и социальных служб.

В результате таких схем у жителей украдено не менее 415 499 евро. Больше всего подобных преступлений зарегистрировано в Рижском регионе — 162 случая.