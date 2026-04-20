Деньги наши? Почему латвийцам не разрешили снимать накопления 2-го пенсионного уровня

Работают люди, платят взносы социального страхования, в том числе на пенсионные накопления, и порой и не знают, что часть накоплений идет на поддержание частного финансового бизнеса. Это предусматривает латвийская пенсионная система. Уже четверть века пенсионные взносы плательщиков налогов расходятся по двум направлениям – на 1-й и 2-й пенсионные уровни.

20% зарплаты в виде социальных взносов идут в счет пенсионного капитала работника. С 2025 года 15% пенсионной части взносов социального страхования отправляются на 1-й уровень и 5% - на 2-й; до этого соответственно 14% и 6%.

Если 1-й уровень – это чисто государственное пенсионное страхование, то 2-й – коммерческий, когда управляющий вашими накоплениями вкладывает их в те или финансовые операции. Деньги работают – виртуальные накопления будущего пенсионера теоретически растут, в отличие от 1-го уровня.

Считается, что, уходя на пенсию, сениор увидит свои накопления на 2-м уровне и обалдеет от счастья: ого, сколько приросло. Но финансовый рынок колеблется, как и всякий другой рынок, и прирост может оказаться ниже ожидаемого. Главное - государство дает гарантии, что накопления вовсе не пропадут, также их можно завещать кому-то – до выхода на пенсию. И то хорошо...

На кого работают наши накопления?

Со временем жители поняли нюансы 2-го уровня и задумались: хорошо ли, что их заработанными деньгами - гарантией не совсем нищей, а у кого и вполне обеспеченной старости - распоряжаются чужие дядьки и тетки?

О каких деньгах идет речь? Сколько накапливается на 2-м уровне к моменту выхода на пенсию по старости обычного латвийца?

Данные показывают, что у большинства участников 2-го пенсионного уровня накопления не превышают 5 000 евро. За весь трудовой период! Но это все-таки крупная сумма для многих семей. Правда, правила не позволяют взять и получить целиком и сразу нажитое непосильным трудом.

В настоящее время во 2-м пенсионном уровне участвует более 1 миллиона человек, причем с определенного времени налогоплательщиков подключают к нему автоматически – тех, кто рожден в период с 1 июля 1971 года. Взносы перечисляются с зарплаты как часть социальных платежей.

Самая многочисленная группа — около 700 тысяч человек — имеет накопления до 5 000 евро, это жители в возрасте от 31 года и вплоть до предпенсионного. А вот 261 тысяча налогоплательщиков на данный момент имеет накопления в размере до 10 тысяч евро; 236 тысяч жителей - до 20 тысяч евро, а чуть более 10 тысяч участников 2-го уровня накопили уже более 10 (???) тысяч евро.

Что дают пенсионеру накопления 2-го уровня? Как известно, получить эту сумму целиком никто не может, а, выйдя на пенсию, разрешается подписать договор пожизненного страхования с постепенной выплатой определенных сумм в качестве прибавки к государственной пенсии.

Считаем. Если у нового пенсионера накопилась сумма до 5 000 евро, то, например, начиная с 65 лет, когда он выходит на пенсию, в течение 10 лет он будет ежемесячно получать прибавку к пенсии – 20 евро. Те, кто получает пенсию 400-500 евро, рады и такой прибавке, хотя сегодня, согласитесь, это несерьезно.

Но, надо полагать, если деньги будущего пенсионера крутятся где-то в финансовом круговороте, то и те, кто их обслуживает, получают за это какие-то комиссионные – из накоплений налогоплательщика. А каковы банковские прейскуранты, мы видим по своим банкам, куда нам приходят зарплата и пенсия. Вот и за обслуживание пенсионных накоплений — их хранение и инвестирование в зарубежные фонды — налогоплательщики ежегодно платят этим фондам от 30 до 40 млн. евро...

Хочу выбрать своЕ!

В феврале в обществе развернулась дискуссия о накопленном капитале 2-го пенсионного уровня и возможности его изъятия будущими пенсионерами. На портале Manabalss.lv быстро собралось более 10 тысяч подписей, нужных для передачи в Сейм, - за инициативу о введении добровольного участия во 2-м пенсионном уровне и за предложение разрешить налогоплательщикам полностью или частично изымать накопления 2-го уровня.

Почему надо снимать? Авторы инициативы считают, что эти суммы помогут жителям приобрести финансовую устойчивость, снизят риск материальных трудностей. То есть денежки будут в кармане, и с ними можно будет делать что угодно – себе на пользу, конечно.

Жители уже размечались. Кто-то решил добавить и купить сыну квартиру, кто-то – отдать долги, а то кредиторы замучили, другие мечтают о даче с огородиком...

Откуда вдруг появилась такая идея? Сколько лет принимали ситуацию такой, как есть, и вдруг свои деньги забрать понадобилось. Ну, тут, понятно, выборы в Сейм в октябре, и партиям нужны популярные инициативы, вот некоторые депутаты «Латвии на первом месте» подсуетились и внесли предложение о соответствующих поправках к Закону о государственных фондированных пенсиях. Тем более рядом пример Эстонии.

Там уже с 2021 года разрешено жителям изымать накопления 2-го пенсионного уровня. И там, как показали исследования Центробанка Эстонии, после реформы 15% налогоплательщиков потратили эти деньги на повседневные нужды, 30% погасили потребительские кредиты, а 50% оставили деньги на счетах. Вот и Литва последовала за Эстонией...

Жителям нельзя доверять деньги?

Но это предложение было принято в штыки – и предпринимателями, и политиками, и, конечно, банкирами. Сейчас на 2-м пенсионном уровне Латвии накоплено более 10 млрд. евро. Это один из крупнейших объемов частных накоплений в стране (заметьте, коллективный). И что, их просто так взять и отдать народу?!

Сейчас, когда в Латвии растут государственный долг и расходы на его обслуживание, а все меньшее число работающих трудится на пенсии сениорам, вопрос об изъятии пенсионных денег, мол, неуместен.

Противники инициативы взахлеб рассказывали, как люди, получив свалившиеся с неба деньги, начнут их транжирить, а потом, когда придет их пенсионный возраст, получат маленькие пенсии и будут клянчить социальную помощь. И вообще, почему они решили, что это деньги людей? Это работающий капитал, который создает накопления жителям на будущую старость...

Представители банков и управляющих компаний (а это самая заинтересованная в сохранении 2-го уровня сторона) заявили, что массовое досрочное изъятие пенсионных накоплений стало бы серьезной стратегической ошибкой и подвергло бы значительную часть будущих пенсионеров риску бедности. Тем более что международные организации говорят о необходимости увеличивать реальные накопления для будущих пенсий, а не полагаться только на принцип солидарности 1-го пенсионного уровня.

Пример Эстонии в данной ситуации приводится как популистский – дескать, люди неправильно распорядились своими деньгами, не инвестировали их. И это повысило инфляцию, так как часть пенсионного капитала была направлена на потребление. Хотя все оппоненты почему-то забывают, что это не их деньги, а заработанные налогоплательщиками.

Также банкиры говорили о возможном повышении пенсионного возраста, снижении индексации пенсий или увеличении взносов социального страхования в будущем. Вот, оказывается, что держит экономику страны – наши пенсионные деньги!

2-й уровень – не трогать!

Увы, не каждая народная инициатива, набравшая нужное число голосов, обретает силу закона. Выслушав мнения политиков и банковских специалистов, Сейм ЛР решил не передавать на рассмотрение комиссий инициативу нескольких депутатов о досрочной выплате накоплений 2-го пенсионного уровня. Инициативу поддержали 23 депутата, против был 41 парламентарий, воздержался 21.

Однако учтено, что в некоторых случаях необходимо делать исключение. (Например, когда у человека тяжелое заболевание и существует риск не дожить до пенсионного возраста.) Предложено также установить, что Государственное агентство социального страхования (VSAA) должно информировать людей о возможных социальных и фискальных последствиях досрочного изымания средств...

Оксана ПЕТРЕНКО