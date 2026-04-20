В публикации «Горькие успехи Латвии: страна, застрявшая в хаосе поляризации» говорится, что Латвия «несомненно, является высокоразвитой страной, но, несмотря на эти успехи, ей необходимы решительные реформы для преодоления нынешней политической и экономической стагнации.

Логика поляризации в Латвии, которая изолировала прорусские партии от центрального правительства в течение последних 15 лет, привела к возникновению системы технократических коалиционных правительств без видения развития. Политический барьер защитил страну от российского влияния, но в то же время заблокировал ее дальнейшую модернизацию. Без всеобъемлющих реформ Латвия рискует столкнуться с дальнейшей долгосрочной социально-экономической стагнацией».

Социальная поляризация

OSW отмечает, что латвийский парламент обладает относительно широкими полномочиями, но сильные позиции Сейма ослабляются политической фрагментацией страны.

«Несмотря на 5-процентный избирательный порог, политический спектр очень фрагментирован; в выборах участвует более десятка (13-19) избирательных блоков, из которых обычно 8-10 получают места. Большинство из них — это альянсы, часто состоящие из небольших региональных групп. На практике это означает, что партий может быть до десятка. Помимо фрагментации, еще одной проблемой является логика политической поляризации. В стране есть две группы избирателей — латышские и русскоязычные, что привело к формированию кордонных коалиций, то есть латвийских правоцентристских партий, цель которых — не допустить в правительство партий, поддерживаемых русскоязычными избирателями», — указывает OSW. В публикации говорится, что «коалиционные партии часто соглашаются лишь на самые минимальные политические обязательства, а именно на поддержание дружественной Западу внешней политики и политики безопасности — укрепление отношений с ЕС и НАТО, поддержку Украины и привлечение союзных сил на территорию Латвии. Символом этой непоколебимой политики является Эдгарс Ринкевичс, который занимает пост президента с 2023 года и ранее почти в течение 12 лет (с 2011 года) он занимал пост министра иностранных дел Латвии. Поражение умеренно пророссийской партии «Согласие» на парламентских выборах 2022 года, обусловленное изменением (поляризацией) настроений среди русскоязычных избирателей, однако, не привело к краху логики формирования кордонных коалиций. Социальная поляризация усилилась, и правительство во главе с «Новым единством» продолжает позиционировать себя как защитника западного курса страны и щит не только от пророссийских групп, но и от популизма, одним из воплощений которого является группа бывшего олигарха Айнарса Шлесерса, который позиционирует себя как местный Трамп — «Латвия на первом месте» (LPV).

OSW отмечает, что отсутствие программной согласованности во внутренней политике, особенно по экономическим вопросам, усугубило структурные проблемы Латвии, включая экономическую отсталость юго-востока и сохранение транзита товаров с востока на запад в качестве основного двигателя роста.

Различия в партийных программах также приводят к неспособности осуществлять долгосрочные инвестиции, проводить государственные реформы и реорганизовывать экономику. Заметна стагнация инвестиций в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру.

Крупные проекты, финансируемые из фондов ЕС – « Rail Baltica» и «Via Baltica» – реализуются в ограниченном объеме и со значительными задержками. Проблемы также вызваны недостаточными инвестициями в государственную авиакомпанию « airBaltic ». Авиакомпания регулярно сталкивается с кризисами.

Символическим примером трудностей с осуществлением инфраструктурных инвестиций после 2021 года стало строительство забора и заграждений на границе с Россией и Беларусью. Латвия реализовывала свой проект гораздо дольше, чем Литва, и это было связано не только со сложностью работ на труднопроходимой местности (вырубка лесов на приграничных территориях), но и с внутренними проблемами – злоупотреблением закупками.

Доверие к власти ослабевает.

OSW обращает внимание на то, что «низкое качество политики и стагнация экономической жизни приводят к устойчивому недоверию к институтам среди населения Латвии. Показатели доверия в среднем на 10-20 процентных пунктов ниже, чем в среднем по странам ОЭСР (исключение составляет доверие к местному самоуправлению).

Согласно исследованию, проведенному ОЭСР в 2023 году, только 12% респондентов считали, что политическая система позволяет обычным людям влиять на действия правительства. Этот показатель тогда был на 18 процентных пунктов ниже, чем в среднем по ОЭСР . Политические партии были среди организаций в Латвии, которым граждане доверяли меньше всего в 2023 году — всего 12,51%, что вдвое меньше, чем в среднем по ОЭСР.

Местные опросы общественного мнения показывают различия в измерениях, но подтверждают значительное снижение доверия жителей Латвии к политикам и эффективности правительства. Это в основном связано с не оправдавшимися общественными ожиданиями, возникшими после российского вторжения в Украину, и радикализацией политического дискурса в Латвии в последние годы, что снизило эффективность парламента и правительства.

Кабинет министров Кришьяниса Кариньша, назначенный в 2022 году (с 2023 года премьер-министром является Эвика Силина), запланировал реформы в энергетике, безопасности и образовании, направленные на повышение конкурентоспособности местной экономики. Ему также пришлось столкнуться с затяжным экономическим спадом и проблемами в секторе здравоохранения. Некоторые из запланированных реформ были приостановлены, другие отменены. Правительство подвергалось критике со стороны оппозиции и общественности за неэффективность в последние годы. В ответ на обвинения в низкой эффективности в начале 2025 года премьер-министр Силина объявила о возобновлении деятельности правительства и новой программе, результаты которой оказались слабыми уже к началу 2026 года. Это связано с внутренними разногласиями между партнерами по коалиции ZZS и левой партией «Прогрессивные».

Опрос, проведенный прошлой осенью, показал, что только 27,9% респондентов считают, что нынешний кабинет должен продолжать свою работу до парламентских выборов, в то время как более половины (56%) ожидают, что он продолжит свою работу до парламентских выборов. правительство также сталкивается с давлением со стороны оппозиции, которая официально выразила недоверие премьер-министру шесть раз с начала 2025 года.

За последние четыре года Латвия пережила две очень поляризующие общественные дискуссии. Первая произошла после вторжения России в Украину, когда латвийское государство решило принять (запоздалые) меры по десоветизации. Некоторые из них были довольно впечатляющими, например, демонтаж памятника «Солдатам Советской Армии — Освободителям Советской Латвии и Риги». Большинство запланированных изменений столкнулись с трудностями в реализации, особенно изменения, направленные на введение закона, позволяющего лишать гражданства лиц, открыто поддерживающих московский режим. На практике эти положения оказались неэффективными или очень сложными в реализации.

«Патриотическая интенсификация» усилила недоверие между латышским большинством и русскоязычным меньшинством. В результате снизилась политическая активность русскоязычного сегмента общества.

Второй социальный кризис произошел осенью 2025 года, когда после многочасовых обсуждений парламент принял закон о выходе из так называемой Стамбульской конвенции. В ответ в центре Риги прошла демонстрация, в которой приняли участие несколько тысяч человек, выступавших против решения Сейма», — говорится в публикации.

Неэффективное государственное управление

OSW поясняет, что количество людей, работающих в латвийской государственной администрации, сопоставимо с другими странами Балтии и Северной Европы. Исследователи приходят к выводу, что оно выше, чем в среднем по ЕС и ОЭСР. «Неэффективность — гораздо более серьезная проблема. Она проистекает из операционной логики, которая делает основной акцент на законности и формальности процесса, а не на фактическом результате. В результате некоторые реформы и планы модернизации откладываются, а большинство необходимых и поддерживаемых государством мер не реализуются последовательно, что приводит к формированию в СМИ и соответствующему общественному восприятию образа чрезмерной бюрократии».

Проблемы латвийского государства используются, среди прочего, российскими пропагандистскими СМИ, которые преувеличивают реальные проблемы до абсурда, создавая ложный образ несостоявшегося государства, зависящего от ЕС, и рассказывая ЕС о «чудесных годах советского процветания».

Долгосрочное распространение нарратива о несостоявшемся государстве направлено на дискредитацию Латвии не только в мире, но и в обществе, что приводит к постоянно низкому уровню доверия к стране. В то же время это ведет к крайней политизации дискуссии о реформе государства — даже обоснованная критика неэффективности или социально-экономических проблем называется нападением на государство и подчинением правящей партии российской пропаганде», — указывает OSW.

Как вырваться из отставания

В публикации упоминается ряд факторов, реализация которых позволила бы Латвии вырваться из нынешней отсталости. «Латвийскому государству следует преодолеть логику кордонных коалиций, поскольку изнурительная модель изоляции русскоязычных партий препятствует важным реформам и скоординированным действиям. Правительства, которые ранее опирались на политический минимум и «браки по расчету», где партикуляризм и различные региональные интересы препятствовали реформам и развитию, должны остаться в прошлом. Главное – это, хотя бы частично, деполяризация и создание будущей правительственной коалиции, основанной на идеологическом и программном единстве, обеспечивающей возможности для осуществления стратегических изменений, необходимых для дальнейшего развития страны».

Структурные реформы административного аппарата, выходящие за рамки лозунгов.

«Ликвидация бюрократии» имеет решающее значение для повышения эффективности государства. Ее цель должна заключаться в ускорении принятия решений и их реализации, но этого невозможно достичь без учета качества законов, принимаемых законодательным органом. В долгосрочной перспективе эти реформы не только повысят эффективность государства, но и преодолеют кризис общественного доверия.

Следующая коалицию?

OSW считает, что выборы в Сейм не принесут радикальных изменений в латвийскую политику. «Курс в сторону правоцентристской коалиции, скорее всего, сохранится. Протесты против выхода из Стамбульской конвенции открыли возможности для сотрудничества между националистическими правыми и популистами, а также способствовали постепенному снижению этнополяризации.

Все более идеологически либеральное «Новое единство» будет препятствовать формированию альянса между националистическими правыми и их электоратом с «латышскими трампистами» до выборов, опасаясь потери влияния на формирующуюся коалицию. «Новое единство», скорее всего, будет настаивать на создании нового санитарного кордона, в который войдет Шлесерс, поскольку он пользуется поддержкой избирателей и русскоязычных политиков. Парламентские разногласия, скорее всего, в некоторой степени возобновятся после предстоящих выборов, что приведет к продолжению тупиковой ситуации».

Что такое OSW?

Центр востоковедения им. Марека Карпа был создан в 1990 году как бюджетная структура государственного управления. Его создание стало ответом на потребность демократической Польши в анализе процессов в Советском Союзе, а затем и в странах, возникших после его распада. В настоящее время центр занимается исследованиями России, Восточной и Центральной Европы, Кавказа и Центральной Азии, Балкан, Германии, стран Балтии и Северной Европы, Китая, Турции и Израиля.