Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Апреля Завтра: Mirta, Ziedite
Доступность

«Балаган продолжится»: Сейм обсудит варианты снижения цен на топливо (1)

© LETA 20 апреля, 2026 11:15

Новости Латвии 1 комментариев

Хотя в правительстве инициатива о налоге на сверхприбыль, или платеже солидарности для торговцев топливом, получила поддержку, депутат "Прогрессивных" в Сейме и председатель комиссии по народному хозяйству Каспарс Бришкенс в программе "Почему" прогнозировал, что в Сейме "балаган продолжится", поскольку ряд возражений со стороны различных учреждений и предпринимателей в правительстве услышан не был.

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства экономики применять к торговцам топливом платеж солидарности, если фактическая розничная цена топлива превысит "объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену" более чем на 3%.

С учетом того, что решение правительства об этом платеже было принято несмотря на сопротивление различных учреждений и представителей бизнеса, Бришкенс предполагает, что путь законопроекта в Сейме не будет легким, поскольку остается множество неясных вопросов - как будет рассчитываться "ориентировочная цена", как будут контролироваться цены и как будет решаться вопрос с возможными исками, так как мнения различных организаций и учреждений не были учтены.

Кроме того, в предложениях правительства отсутствуют решения по поддержке наиболее пострадавших отраслей - сельского хозяйства, логистики и пассажирских перевозок.

"Это не первый законопроект, который каким-то мистическим образом поступил из Кабинета министров без согласования с соответствующими учреждениями, и я уверен, что весь этот балаган, извините, продолжится в комиссии по народному хозяйству, потому что все те, кого не услышали в правительстве, придут в Сейм, и мы в очередной раз будем пытаться латать [законопроект]", - сказал Бришкенс.

Депутат также подчеркнул, что снижение налогов и платеж солидарности - это краткосрочные решения, а работать нужно над долгосрочной энергетической политикой, чтобы снизить зависимость от внешних ископаемых энергоресурсов.

(Delfi.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
Важно

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

Важно

Важно

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу (1)

Важно 16:47

Важно 1 комментариев

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО) (1)

Важно 16:21

Важно 1 комментариев

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

Читать

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини (1)

Важно 16:19

Важно 1 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Читать

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю (1)

Выбор редакции 16:14

Выбор редакции 1 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили? (1)

Азбука здоровья 16:13

Азбука здоровья 1 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Читать

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя (1)

Важно 16:08

Важно 1 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы (1)

Новости Латвии 16:04

Новости Латвии 1 комментариев

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Читать