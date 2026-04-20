Во вторник правительство поддержало предложение Министерства экономики применять к торговцам топливом платеж солидарности, если фактическая розничная цена топлива превысит "объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену" более чем на 3%.

С учетом того, что решение правительства об этом платеже было принято несмотря на сопротивление различных учреждений и представителей бизнеса, Бришкенс предполагает, что путь законопроекта в Сейме не будет легким, поскольку остается множество неясных вопросов - как будет рассчитываться "ориентировочная цена", как будут контролироваться цены и как будет решаться вопрос с возможными исками, так как мнения различных организаций и учреждений не были учтены.

Кроме того, в предложениях правительства отсутствуют решения по поддержке наиболее пострадавших отраслей - сельского хозяйства, логистики и пассажирских перевозок.

"Это не первый законопроект, который каким-то мистическим образом поступил из Кабинета министров без согласования с соответствующими учреждениями, и я уверен, что весь этот балаган, извините, продолжится в комиссии по народному хозяйству, потому что все те, кого не услышали в правительстве, придут в Сейм, и мы в очередной раз будем пытаться латать [законопроект]", - сказал Бришкенс.

Депутат также подчеркнул, что снижение налогов и платеж солидарности - это краткосрочные решения, а работать нужно над долгосрочной энергетической политикой, чтобы снизить зависимость от внешних ископаемых энергоресурсов.

