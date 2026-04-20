Спецслужбы: Россия продолжит вредить Латвии

Министерство обороны России на прошлой неделе опубликовало список компаний из различных стран, включая Европу, которые, по мнению Москвы, производят ударные беспилотники и их комплектующие для Украины. В список под названием «Филиалы украинских компаний в Европе» вошли 11 компаний, в том числе компании из Лондона, Мюнхена, Риги, Вильнюса и Праги.

Комментируя это заявление, латвийская спецслужба отметила агентству LETA, что ранее служба публично сообщала о злонамеренных действиях на территории Латвии, которые были совершены или спланированы в интересах государства-агрессора России, в том числе на объектах, связанных с поддержкой Украины.

«Подобные публичные заявления России лишь подтверждают ее готовность и дальше расширять подобную деятельность в Латвии», — подчеркивает СГБ.

Служба также указала, что в рамках своей компетенции она постоянно оценивает происходящее в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы национальной безопасности.

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, прокомментировал заявление Министерства обороны, назвав его «списком потенциальных целей для российских Вооруженных Сил». «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше», — сказал Медведев.