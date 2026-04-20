Спецслужбы: Россия продолжит вредить Латвии

20 апреля, 2026 10:40

Действия Министерства обороны России, направленные на освещение в СМИ и угрозы в адрес производителей беспилотников, сотрудничающих с Украиной, подтверждают готовность государства-агрессора продолжать совершать злонамеренные действия на территории Латвии, оценивает Служба государственной безопасности (СГБ).

Министерство обороны России на прошлой неделе опубликовало список компаний из различных стран, включая Европу, которые, по мнению Москвы, производят ударные беспилотники и их комплектующие для Украины. В список под названием «Филиалы украинских компаний в Европе» вошли 11 компаний, в том числе компании из Лондона, Мюнхена, Риги, Вильнюса и Праги.

Комментируя это заявление, латвийская спецслужба отметила агентству LETA, что ранее служба публично сообщала о злонамеренных действиях на территории Латвии, которые были совершены или спланированы в интересах государства-агрессора России, в том числе на объектах, связанных с поддержкой Украины.

«Подобные публичные заявления России лишь подтверждают ее готовность и дальше расширять подобную деятельность в Латвии», — подчеркивает СГБ.

Служба также указала, что в рамках своей компетенции она постоянно оценивает происходящее в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы национальной безопасности.

Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России, прокомментировал заявление Министерства обороны, назвав его «списком потенциальных целей для российских Вооруженных Сил». «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше», — сказал Медведев.

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО
Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

