Земля начала мерцать: странное изменение ночного света планеты !

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 15:19

Наука 0 комментариев

Ночью планета больше не выглядит стабильной.

Учёные обнаружили: Земля с каждым годом становится ярче — но этот рост уже нельзя назвать ровным. Где-то свет усиливается, где-то исчезает, и всё это происходит одновременно.

Картина — будто планета «мерцает».

Исследование, основанное на более чем 1,1 млн спутниковых снимков, показало: с 2014 по 2022 год искусственное освещение на Земле выросло на 16%. Но за этой цифрой скрывается куда более странная динамика.

В отдельных регионах яркость выросла сразу на 34%.
В других — наоборот, резко упала.

«Это не просто рост или спад. Это динамичный портрет мира, который одновременно строит, разрушает и экономит», — говорят исследователи.
Европа заметно «потускнела». Причина — энергосбережение и новые ограничения на световое загрязнение. Во Франции уровень ночного освещения снизился на треть, в Великобритании — более чем на 20%.

В то же время Азия продолжает светиться всё ярче — рост городов и промышленности буквально виден из космоса.

Но самый неожиданный фактор — события последних лет.

Пандемия, локдауны, падение туризма и замедление экономики временно «приглушили» планету. А затем — новые всплески света в одних местах и резкое потемнение в других.

Даже войны оставляют след.

Исследователи отмечают, что конфликт в Украине и связанные с ним энергетические кризисы «видны» на спутниковых снимках — как изменения ночного освещения.

Отдельная история — энергетика.

Спутники фиксируют вспышки сжигания газа в США — мощные световые циклы, которые повторяются с определённой периодичностью.

Учёные сравнивают это с пульсом.

«Это как смотреть на сердцебиение планеты», — говорят они.
И этот «пульс» больше не ровный.

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

