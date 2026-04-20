Земля начала мерцать: странное изменение ночного света планеты !

Учёные обнаружили: Земля с каждым годом становится ярче — но этот рост уже нельзя назвать ровным. Где-то свет усиливается, где-то исчезает, и всё это происходит одновременно.

Картина — будто планета «мерцает».

Исследование, основанное на более чем 1,1 млн спутниковых снимков, показало: с 2014 по 2022 год искусственное освещение на Земле выросло на 16%. Но за этой цифрой скрывается куда более странная динамика.

В отдельных регионах яркость выросла сразу на 34%.

В других — наоборот, резко упала.

«Это не просто рост или спад. Это динамичный портрет мира, который одновременно строит, разрушает и экономит», — говорят исследователи.

Европа заметно «потускнела». Причина — энергосбережение и новые ограничения на световое загрязнение. Во Франции уровень ночного освещения снизился на треть, в Великобритании — более чем на 20%.

В то же время Азия продолжает светиться всё ярче — рост городов и промышленности буквально виден из космоса.

Но самый неожиданный фактор — события последних лет.

Пандемия, локдауны, падение туризма и замедление экономики временно «приглушили» планету. А затем — новые всплески света в одних местах и резкое потемнение в других.

Даже войны оставляют след.

Исследователи отмечают, что конфликт в Украине и связанные с ним энергетические кризисы «видны» на спутниковых снимках — как изменения ночного освещения.

Отдельная история — энергетика.

Спутники фиксируют вспышки сжигания газа в США — мощные световые циклы, которые повторяются с определённой периодичностью.

Учёные сравнивают это с пульсом.

«Это как смотреть на сердцебиение планеты», — говорят они.

И этот «пульс» больше не ровный.