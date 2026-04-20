Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

Сенат Верховного суда Латвии решил изъять у рижской семьи квартиру, купленную в ипотеку, и передать её первоначальному собственнику, у которого недвижимость ранее была похищена мошенническим путем. Хотя Сейм Латвии оперативно принял изменения в закон, направленные на защиту добросовестных приобретателей, они начали действовать уже после вынесения решения.

Ранее программа рассказывала о семье Инги и Каспара Станкевичей, которые в 2020 году приобрели квартиру в проекте Dammes liepas с использованием банковского кредита. Вскоре после покупки на недвижимость был наложен арест. Выяснилось, что продавец Мартиньш Вердиньш незаконно завладел квартирой и продал её без согласия настоящего владельца — компании Vladir Investments, принадлежащей гражданину России. При этом счета самой компании заморожены в рамках другого уголовного дела, связанного с присвоением восьми миллионов евро у другого российского бизнесмена.

Суд по экономическим делам первой инстанции постановил оставить жильё за семьёй Станкевичей, однако окружной суд отменил это решение, сославшись на норму, согласно которой имущество, полученное преступным путём, подлежит возврату пострадавшей стороне.

На этой неделе позицию окружного суда поддержал и Сенат Верховного суда. Адвокат семьи Янис Пушпурс отметил, что кассация была рассмотрена необычно быстро — обычно такие дела занимают от шести месяцев до года. Судья Марис Лея пояснил, что закон прямо устанавливает приоритет прав потерпевшего.

«Как бы это ни выглядело справедливо или несправедливо со стороны, и как бы нам, судьям, ни было по-человечески трудно это писать, в такой ситуации не было возможности сделать исключение», — отметил судья, добавив, что проблема защиты добросовестных покупателей оставалась нерешённой уже девять лет.

Положение семьи Станкевичей остаётся крайне сложным, так как речь идёт об их единственном жилье. «Нам сейчас 40, кредит до 60 лет, даже чуть дольше. Это будет предпенсионный возраст. Остаток сейчас — 90 тысяч. И нам грозит остаться на улице. Это наш единственный дом. И для наших детей тоже», — рассказала Станкевич.

Как подчёркивает «Nekā personīga», ещё пять лет назад после дела художника Вилипсонса парламент ввёл одно исключение: если потерпевшей стороной является государство, имущество остаётся у добросовестного покупателя. Тогда же был установлен срок для выработки механизма защиты остальных приобретателей, однако он так и не был реализован из-за разногласий между юристами и судьями.

Тем не менее на этой неделе, после решения суда и предупреждения министра юстиции Инесы Либини-Эгнере о возможном проигрыше в Европейском суде по правам человека, Сейм за одно заседание единогласно принял необходимые поправки.

Как пояснил глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин, новый порядок сохраняет приоритет за первоначальным владельцем, но позволяет судам в отдельных случаях оставлять недвижимость добросовестному покупателю. Для помощи семье введены переходные нормы, позволяющие пересматривать решения, принятые с начала этого года. При этом новые изменения не гарантируют Станкевичам положительного исхода — в решении Верховного суда им рекомендовано, в случае неблагоприятного результата, добиваться компенсации через суд против государства.