Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

tv3.lv 20 апреля, 2026 15:21

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Сенат Верховного суда Латвии решил изъять у рижской семьи квартиру, купленную в ипотеку, и передать её первоначальному собственнику, у которого недвижимость ранее была похищена мошенническим путем. Хотя Сейм Латвии оперативно принял изменения в закон, направленные на защиту добросовестных приобретателей, они начали действовать уже после вынесения решения.

Ранее программа рассказывала о семье Инги и Каспара Станкевичей, которые в 2020 году приобрели квартиру в проекте Dammes liepas с использованием банковского кредита. Вскоре после покупки на недвижимость был наложен арест. Выяснилось, что продавец Мартиньш Вердиньш незаконно завладел квартирой и продал её без согласия настоящего владельца — компании Vladir Investments, принадлежащей гражданину России. При этом счета самой компании заморожены в рамках другого уголовного дела, связанного с присвоением восьми миллионов евро у другого российского бизнесмена.

Суд по экономическим делам первой инстанции постановил оставить жильё за семьёй Станкевичей, однако окружной суд отменил это решение, сославшись на норму, согласно которой имущество, полученное преступным путём, подлежит возврату пострадавшей стороне.

На этой неделе позицию окружного суда поддержал и Сенат Верховного суда. Адвокат семьи Янис Пушпурс отметил, что кассация была рассмотрена необычно быстро — обычно такие дела занимают от шести месяцев до года. Судья Марис Лея пояснил, что закон прямо устанавливает приоритет прав потерпевшего.

«Как бы это ни выглядело справедливо или несправедливо со стороны, и как бы нам, судьям, ни было по-человечески трудно это писать, в такой ситуации не было возможности сделать исключение», — отметил судья, добавив, что проблема защиты добросовестных покупателей оставалась нерешённой уже девять лет.

Положение семьи Станкевичей остаётся крайне сложным, так как речь идёт об их единственном жилье. «Нам сейчас 40, кредит до 60 лет, даже чуть дольше. Это будет предпенсионный возраст. Остаток сейчас — 90 тысяч. И нам грозит остаться на улице. Это наш единственный дом. И для наших детей тоже», — рассказала Станкевич.

Как подчёркивает «Nekā personīga», ещё пять лет назад после дела художника Вилипсонса парламент ввёл одно исключение: если потерпевшей стороной является государство, имущество остаётся у добросовестного покупателя. Тогда же был установлен срок для выработки механизма защиты остальных приобретателей, однако он так и не был реализован из-за разногласий между юристами и судьями.

Тем не менее на этой неделе, после решения суда и предупреждения министра юстиции Инесы Либини-Эгнере о возможном проигрыше в Европейском суде по правам человека, Сейм за одно заседание единогласно принял необходимые поправки.

Как пояснил глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин, новый порядок сохраняет приоритет за первоначальным владельцем, но позволяет судам в отдельных случаях оставлять недвижимость добросовестному покупателю. Для помощи семье введены переходные нормы, позволяющие пересматривать решения, принятые с начала этого года. При этом новые изменения не гарантируют Станкевичам положительного исхода — в решении Верховного суда им рекомендовано, в случае неблагоприятного результата, добиваться компенсации через суд против государства.

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО
«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

