Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура Латвии завершили проверку по заявлению уполномоченного представителя Паулса о возможном незаконном использовании его персональных данных при организации хорового мероприятия, сообщили агентству LETA. В ходе проверки прокурор получил противоречивую информацию о том, давал ли композитор согласие на использование своих персональных данных организатором мероприятия.

В прокуратуре пояснили, что согласно закону уголовный процесс может быть начат, если имеющиеся сведения указывают на возможное преступление и их можно проверить только средствами и методами уголовного процесса. Поскольку в ходе проверки были выявлены признаки возможных незаконных действий с персональными данными композитора, было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Производство начато по статье Уголовного закона «Незаконные действия с персональными данными» и передано Государственной полиции Латвии для проведения досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что в публичном пространстве продолжительное время обсуждался конфликт между Паулсом и организаторами мероприятия «Manai dzimtenei» по поводу его проведения и первоначального использования имени маэстро. Впоследствии название концерта было изменено — из него убрали имя композитора. Несмотря на это, некоторые музыканты, участие которых планировалось, отказались выступать на мероприятии.