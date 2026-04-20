Все больше стран нарушают права человека: Amnesty International

© Deutsche Welle 20 апреля, 2026 16:52

Scanpix/Credit Image: © Carol Guzy/ZUMA Press Wire

Всему миру угрожает ситуация, "в которой может поощряться абсолютная жестокость", предупреждает Amnesty International в докладе о правах человека в мире за 2026 год.

Все больше государств отступают от международных норм в области защиты прав человека, заявила международная правозащитная организация Amnesty International (AI). В ежегодном докладе о глобальной ситуации, опубликованном в Берлине в понедельник, 20 апреля, правозащитники указали на все сильнее распространяющуюся безнаказанность за нарушения прав человека и систематическую дискриминацию в целом ряде стран.

Миру угрожает ситуация, "в которой может поощряться абсолютная жестокость", предупредила AI. "Мировой порядок тех, кто нарушает правила, обеспечивает подавление инакомыслия и протестов, распространяет бесчеловечную риторику, поощряет преступления на почве ненависти и позволяет использовать законы в своих целях", - отметила генеральный секретарь организации Аньес Калламар в предисловии к докладу за 2026 год. Поэтому, по словам Калламар, особенно важно не только защищать права человека, но и развивать их дальше для будущих поколений.

AI: Россия и Израиль совершают военные преступления

В докладе обращено внимание на то, что Россия продолжает совершать военные преступления и преступлений против человечности в Украине, которая уже пятый год обороняется от полномасштабной военной агрессии РФ. На захваченных Москвой территориях Украины по-прежнему фиксируются исчезновения и пытки украинцев.

Кроме того, правозащитники обеспокоены ситуацией в Израиле и в секторе Газа. Израильское правительство осуществляет в прибрежной полосе геноцид палестинцев, а также совершает большое число военных преступлений и преступлений против человечности, пишут авторы доклада.

В Иране, а также в Непале, Пакистане и Перу власти подвергают инакомыслящих давлению путем насилия и физического уничтожения. В Афганистане, Китае, Египте, Индии, Иране, Кении, Венесуэле, Великобритании и США фиксируются подавление протестов насильственными методами и криминализация инакомыслия путем принятия антитеррористических законов и норм в сфере безопасности, констатируют правозащитники.

В Германии Amnesty International раскритиковала депортации граждан Афганистана и Сирии, а также растущее число нападений на представителей ЛГБТ-сообщества. Международные нормы в области прав человека нарушаются и в других странах, включая Мьянму и Судан, отмечается далее.

Остановить геноцид и ограничить использование вооружений

Amnesty International призвала власти стран мира сотрудничать в рамках ООН и других международных форумов, чтобы расследовать и предотвратить все нарушения международного права. В числе прочего необходимо прекратить все безответственные поставки оружия, включая его экспорт в Израиль, призвала организация.

Кроме того, правозащитники призвали страны мира заключить договор о запрете определенных систем вооружений и строгом контроле использования разрешенных вооружений.

Необходимы нормы в сферах ИИ и соцсетей

Amnesty International указала на необходимость принять обязательные и основанные на правах человека нормы ответственного использования искусственного интеллекта (ИИ). Разработка и использование систем ИИ, несовместимых с международными стандартами в области прав человека, должны быть запрещены, подчеркнула AI.

Кроме того, следует обязать компании, работающие в сфере социальных сетей, пересмотреть бизнес-модели и гарантировать соблюдение прав человека, отмечается в докладе Amnesty International указала на необходимость принять обязательные и основанные на правах человека нормы ответственного использования искусственного интеллекта (ИИ). Разработка и использование систем ИИ, несовместимых с международными стандартами в области прав человека, должны быть запрещены, подчеркнула AI..

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%
Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%

Сотрудники Театра Чехова думают обратиться в KNAB: увольнение режиссера Голомазова
Сотрудники Театра Чехова думают обратиться в KNAB: увольнение режиссера Голомазова

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами
У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Домашние любимцы делают нас счастливее? Учёные дали неожиданный ответ

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

