Все больше стран нарушают права человека: Amnesty International

Все больше государств отступают от международных норм в области защиты прав человека, заявила международная правозащитная организация Amnesty International (AI). В ежегодном докладе о глобальной ситуации, опубликованном в Берлине в понедельник, 20 апреля, правозащитники указали на все сильнее распространяющуюся безнаказанность за нарушения прав человека и систематическую дискриминацию в целом ряде стран.

Миру угрожает ситуация, "в которой может поощряться абсолютная жестокость", предупредила AI. "Мировой порядок тех, кто нарушает правила, обеспечивает подавление инакомыслия и протестов, распространяет бесчеловечную риторику, поощряет преступления на почве ненависти и позволяет использовать законы в своих целях", - отметила генеральный секретарь организации Аньес Калламар в предисловии к докладу за 2026 год. Поэтому, по словам Калламар, особенно важно не только защищать права человека, но и развивать их дальше для будущих поколений.

AI: Россия и Израиль совершают военные преступления

В докладе обращено внимание на то, что Россия продолжает совершать военные преступления и преступлений против человечности в Украине, которая уже пятый год обороняется от полномасштабной военной агрессии РФ. На захваченных Москвой территориях Украины по-прежнему фиксируются исчезновения и пытки украинцев.

Кроме того, правозащитники обеспокоены ситуацией в Израиле и в секторе Газа. Израильское правительство осуществляет в прибрежной полосе геноцид палестинцев, а также совершает большое число военных преступлений и преступлений против человечности, пишут авторы доклада.

В Иране, а также в Непале, Пакистане и Перу власти подвергают инакомыслящих давлению путем насилия и физического уничтожения. В Афганистане, Китае, Египте, Индии, Иране, Кении, Венесуэле, Великобритании и США фиксируются подавление протестов насильственными методами и криминализация инакомыслия путем принятия антитеррористических законов и норм в сфере безопасности, констатируют правозащитники.

В Германии Amnesty International раскритиковала депортации граждан Афганистана и Сирии, а также растущее число нападений на представителей ЛГБТ-сообщества. Международные нормы в области прав человека нарушаются и в других странах, включая Мьянму и Судан, отмечается далее.

Остановить геноцид и ограничить использование вооружений

Amnesty International призвала власти стран мира сотрудничать в рамках ООН и других международных форумов, чтобы расследовать и предотвратить все нарушения международного права. В числе прочего необходимо прекратить все безответственные поставки оружия, включая его экспорт в Израиль, призвала организация.

Кроме того, правозащитники призвали страны мира заключить договор о запрете определенных систем вооружений и строгом контроле использования разрешенных вооружений.

Необходимы нормы в сферах ИИ и соцсетей

Amnesty International указала на необходимость принять обязательные и основанные на правах человека нормы ответственного использования искусственного интеллекта (ИИ). Разработка и использование систем ИИ, несовместимых с международными стандартами в области прав человека, должны быть запрещены, подчеркнула AI.

Кроме того, следует обязать компании, работающие в сфере социальных сетей, пересмотреть бизнес-модели и гарантировать соблюдение прав человека, отмечается в докладе.