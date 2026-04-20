Из школы эвакуированы сотни детей и взрослых: утечка газа в Вильнюсе

„В 14:18 пожарные получили сообщение о том, что в Нямянчине Вильнюсского района на улице Адомо Мицкявичяус при проведении земляных работ был поврежден газопровод, и в окружающую среду поступает газ“, – сообщила BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) Эдита Зданявичене.

„Также сообщалось, что неподалеку находится школа. По прибытии пожарных эта информация подтвердилась, газ выходил наружу, и было принято решение об эвакуации школы“, – добавила она.

По ее словам, из школы было выведено около 600 человек – учеников и сотрудников администрации.

Прибывшим на место происшествия газовщикам удалось перекрыть вентиль, утечка газа была остановлена.

„В 15:01 удалось перекрыть газовый вентиль, утечка остановлена, опасности больше нет“, – отметила представитель ДПОС.

В свою очередь, мэр Вильнюсского района Роберт Духневич в социальной сети Facebook поблагодарил службы за профессиональную и быструю работу.

„Службы оперативно отреагировали – прибыли пожарные-спасатели Нямянчине, сотрудники полиции. Территория была оцеплена, ученики и персонал гимназии эвакуированы, движение временно приостановлено. (...) Ситуация взята под контроль. В настоящее время ведутся работы по ремонту трубы, они будут завершены в течение нескольких часов“, – указал он.