Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Апреля Завтра: Mirta, Ziedite
Доступность

Из школы эвакуированы сотни детей и взрослых: утечка газа в Вильнюсе

© LETA 20 апреля, 2026 17:51

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

В понедельник днем в Нямянчине Вильнюсского района был поврежден газопровод, эвакуированы 600 человек. Позднее утечка была устранена.

„В 14:18 пожарные получили сообщение о том, что в Нямянчине Вильнюсского района на улице Адомо Мицкявичяус при проведении земляных работ был поврежден газопровод, и в окружающую среду поступает газ“, – сообщила BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) Эдита Зданявичене.

„Также сообщалось, что неподалеку находится школа. По прибытии пожарных эта информация подтвердилась, газ выходил наружу, и было принято решение об эвакуации школы“, – добавила она.

По ее словам, из школы было выведено около 600 человек – учеников и сотрудников администрации.

Прибывшим на место происшествия газовщикам удалось перекрыть вентиль, утечка газа была остановлена.

„В 15:01 удалось перекрыть газовый вентиль, утечка остановлена, опасности больше нет“, – отметила представитель ДПОС.

В свою очередь, мэр Вильнюсского района Роберт Духневич в социальной сети Facebook поблагодарил службы за профессиональную и быструю работу.

„Службы оперативно отреагировали – прибыли пожарные-спасатели Нямянчине, сотрудники полиции. Территория была оцеплена, ученики и персонал гимназии эвакуированы, движение временно приостановлено. (...) Ситуация взята под контроль. В настоящее время ведутся работы по ремонту трубы, они будут завершены в течение нескольких часов“, – указал он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Русскому языку не место в Латвии!» Левитс пообщался с Лангой
Важно

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%
Важно

Сотрудники Театра Чехова думают обратиться в KNAB: увольнение режиссера Голомазова
Эксклюзив

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

Важно 21:15

Важно 0 комментариев

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Читать
Загрузка

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Читать

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО

Важно 19:42

Важно 0 комментариев

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Читать

Домашние любимцы делают нас счастливее? Учёные дали неожиданный ответ

Животные 19:14

Животные 0 комментариев

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Читать

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Читать

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

ЧП и криминал 18:49

ЧП и криминал 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Читать