Вклад в будущее: Латвия присоединилась к космической инициативе NASA

Соглашение в Вашингтоне подписали министр образования и науки Даце Мелбарде и администратор NASA Джаред Айзекман.

«Artemis Accords» закрепляют принципы мирного и устойчивого освоения космоса — сотрудничество, прозрачность и ответственное поведение. Инициатива была разработана в 2020 году, к ней уже присоединились более 50 стран, включая государства ЕС, а также Японию, Канаду и Австралию.

По словам Мелбарде, участие в инициативе — это вклад в будущее Латвии, особенно в развитие студентов, исследователей и инноваций, а также усиление роли страны в международном космическом сообществе. Это позволит расширить сотрудничество с США, вовлечь латвийские компании и научные учреждения в международные проекты и повысить узнаваемость страны в космической отрасли.

Латвия уже несколько лет участвует в космической сфере: после присоединения к Европейское космическое агентство в 2020 году реализовано более 120 проектов с участием компаний, исследовательских институтов и вузов.

Латвийские предприятия также задействованы в международных космических проектах, включая исследования Луны, разрабатывая решения в области навигации, обработки данных и других технологий. Кроме того, космические технологии применяются на практике — например, в мониторинге окружающей среды, сельском хозяйстве и управлении инфраструктурой.