Дискуссию открыл экс-президент Эгилс Левитс. Он заявил, что русский язык должен быть признан языком бывшей колониальной державы, которому не место в общении в Латвии.

Прежде всего, необходимо признать, что русский язык - это не обычный иностранный язык, не обычный язык меньшинств, а постколониальный язык, сказал Левитс. По его мнению, это должны осознать латыши, которым предстоит преодолеть синдром колониального раболепия, несовместимый с самоуважением национального государства.

Это должны осознавать и русские, для которых русский - родной язык, язык семьи, на котором они могут говорить, издавать СМИ и свободно пользоваться им. Но нужно понимать, что это уже не общий язык, каким он был во времена молодости их родителей, сказал Левитс.

Высказались и другие специалисты по защите государственного языка:

Как отметила директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Инесе Мухка, агрессивность в латвийском обществе возросла в последние годы, после полномасштабного нападения России на Украину. Эта агрессия проявляется и в различных языковых аспектах, в том числе когда объектом нападок становится государственный язык.

По ее мнению, неуважение к государственному языку - это не только слова, это неуважение, когда государственный язык называют "собачьим языком" или утверждают, что другие языки лучше. Неуважение может проявляться и в том случае, если ничего откровенно оскорбительного не сказано.

По мнению Мухки, законодателю следует расширить правовые нормы защиты латышского языка, а также расширить круг тех, кто эти нормы применяет. Инспекторы ЦГЯ не могут противостоять многочисленным агрессивным людям, но им должны помогать сотрудники Государственной и муниципальной полиции. С другой стороны, ЦГЯ будет оказывать экспертную помощь в тех ситуациях, когда она необходима.

По мнению Мухки, защита языка - это вопрос национальной безопасности, существования и устойчивости нации. Поэтому она призвала к укреплению правовых норм и институтов, занимающихся защитой языка.

Представитель Рижской полиции самоуправления Эгил Видрихс признал, что на защиту государственного языка выделяется недостаточно ресурсов. По его мнению, к этой работе можно привлечь ресурсы как Государственной, так и муниципальной полиции, но тогда необходимо уточнить ряд терминов в законодательстве. В настоящее время полицейские могут контролировать соблюдение языковых норм в торговле, проверяя, есть ли на товарах необходимые надписи на госязыке.

Однако вопросы уважения и неуважения допускают интерпретации, поэтому законодателю следует сделать соответствующие законы однозначными, считает Видрихс.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) сказал, что язык - это не инструмент наказания, а ценность, через которую можно объединиться. Он подчеркнул, что цель защиты и укрепления латышского языка - не создать напряженность в обществе, а создать общее пространство, где каждый может участвовать - на латышском языке.

По мнению Ратниекса, в нынешних геополитических обстоятельствах это и ответственность, и возможность укрепить Латвию, начиная с ее столицы.