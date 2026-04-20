«Русскому языку не место в Латвии!» Левитс пообщался с Лангой (8)

© LETA 20 апреля, 2026 17:36

Важно 8 комментариев

Защиту государственного языка необходимо усилить как в законах, так и через увеличение ресурсов, которые могут обеспечивать эту защиту, заявили сегодня участники дискуссии "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?". Дискуссию вела ее инициатор, депутат Рижской думы Лиана Ланга.

Дискуссию открыл экс-президент Эгилс Левитс. Он заявил, что русский язык должен быть признан языком бывшей колониальной державы, которому не место в общении в Латвии.

Прежде всего, необходимо признать, что русский язык - это не обычный иностранный язык, не обычный язык меньшинств, а постколониальный язык, сказал Левитс. По его мнению, это должны осознать латыши, которым предстоит преодолеть синдром колониального раболепия, несовместимый с самоуважением национального государства.

Это должны осознавать и русские, для которых русский - родной язык, язык семьи, на котором они могут говорить, издавать СМИ и свободно пользоваться им. Но нужно понимать, что это уже не общий язык, каким он был во времена молодости их родителей, сказал Левитс.

Высказались и другие специалисты по защите государственного языка:

Как отметила директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Инесе Мухка, агрессивность в латвийском обществе возросла в последние годы, после полномасштабного нападения России на Украину. Эта агрессия проявляется и в различных языковых аспектах, в том числе когда объектом нападок становится государственный язык.

По ее мнению, неуважение к государственному языку - это не только слова, это неуважение, когда государственный язык называют "собачьим языком" или утверждают, что другие языки лучше. Неуважение может проявляться и в том случае, если ничего откровенно оскорбительного не сказано.

По мнению Мухки, законодателю следует расширить правовые нормы защиты латышского языка, а также расширить круг тех, кто эти нормы применяет. Инспекторы ЦГЯ не могут противостоять многочисленным агрессивным людям, но им должны помогать сотрудники Государственной и муниципальной полиции. С другой стороны, ЦГЯ будет оказывать экспертную помощь в тех ситуациях, когда она необходима.

По мнению Мухки, защита языка - это вопрос национальной безопасности, существования и устойчивости нации. Поэтому она призвала к укреплению правовых норм и институтов, занимающихся защитой языка.

Представитель Рижской полиции самоуправления Эгил Видрихс признал, что на защиту государственного языка выделяется недостаточно ресурсов. По его мнению, к этой работе можно привлечь ресурсы как Государственной, так и муниципальной полиции, но тогда необходимо уточнить ряд терминов в законодательстве. В настоящее время полицейские могут контролировать соблюдение языковых норм в торговле, проверяя, есть ли на товарах необходимые надписи на госязыке.

Однако вопросы уважения и неуважения допускают интерпретации, поэтому законодателю следует сделать соответствующие законы однозначными, считает Видрихс.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) сказал, что язык - это не инструмент наказания, а ценность, через которую можно объединиться. Он подчеркнул, что цель защиты и укрепления латышского языка - не создать напряженность в обществе, а создать общее пространство, где каждый может участвовать - на латышском языке.

По мнению Ратниекса, в нынешних геополитических обстоятельствах это и ответственность, и возможность укрепить Латвию, начиная с ее столицы.

 

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?
Важно

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%
Важно

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60% (2)

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами
Важно

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами (8)

Важно 21:15

Важно 8 комментариев

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Читать
Загрузка

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60% (8)

Важно 20:35

Важно 8 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Читать

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО (8)

Важно 19:42

Важно 8 комментариев

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Читать

Домашние любимцы делают нас счастливее? Учёные дали неожиданный ответ (8)

Животные 19:14

Животные 8 комментариев

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Читать

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию? (8)

Важно 18:53

Важно 8 комментариев

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Читать

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя (8)

ЧП и криминал 18:49

ЧП и криминал 8 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски (8)

Важно 18:41

Важно 8 комментариев

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Читать