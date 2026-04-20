Сегодня в редакцию пришло новое письмо от артистов и работников театра, снова анонимное по понятным причинам. В частности, они пишут следующее:

-После выхода в СМИ анонимного обращения сотрудников Рижского русского театра имени Михаила Чехова, в котором поднимались вопросы внутренней атмосферы и управления, в театре последовала оперативная реакция со стороны руководства.

В настоящее время в коллективе по инициативе руководства проводятся индивидуальные встречи с сотрудниками, а также осуществляется сбор подписей в поддержку действующего руководства театра.

В подобных условиях часть сотрудников отмечает, что не всегда чувствует себя свободно при принятии решения о том, участвовать ли в подобных инициативах.

Отдельные сотрудники указывают, что отказ от участия может восприниматься как риск для их дальнейшего положения в театре.

Отдельно сотрудники указывают, что подобные инициативы затрагивают не только актёрский состав, но и представителей других подразделений театра. При этом, отказ от подписания сопровождается формулировками, предполагающими, что такая позиция воспринимается как несогласие с деятельностью театра или даже как поддержка сценариев, связанных с риском его закрытия.

Также отмечается, что в ряде случаев сотрудникам предлагается поддержать тексты, содержащие утверждения о лояльности действующему руководству и дистанцировании от ранее опубликованных анонимных обращений.

Сотрудники также обращают внимание на то, что в ходе обсуждений нередко используются аргументы, связанные с текущей уязвимостью театра как институции, включая возможные риски для его дальнейшего существования в общественно-политическом контексте.

По мнению части сотрудников, подобные формулировки создают ощущение, что стабильность театра во многом зависит от текущей модели управления и принятых руководством решений, а также что текущая модель управления фактически преподносится как единственный решающий фактор дальнейшего существования театра.

В то же время сотрудники подчёркивают, что ранее не сталкивались с какими-либо прямыми сигналами или угрозами со стороны Министерства культуры, которые могли бы указывать на реальный риск закрытия театра.

В этой связи часть коллектива не разделяет подобную интерпретацию ситуации и считает важным, чтобы вопросы, касающиеся будущего театра, обсуждались открыто, профессионально и без создания дополнительного давления на сотрудников.

Отдельно сотрудники отмечают, что в текущей ситуации им становится сложнее сохранять привычный рабочий ритм, включая подготовку и проведение спектаклей, в связи с общей напряжённостью внутри коллектива.

Дополнительно сотрудники выражают обеспокоенность тем, что в текущей ситуации управленческие ресурсы используются таким образом, который воспринимается как направленный на сохранение существующей системы управления, а не на объективное и независимое рассмотрение поднятых вопросов.

В частности, создаётся ощущение смещения акцента с обсуждения профессиональных и управленческих аспектов на консолидацию поддержки вокруг действующего руководства, в том числе через апелляции к возможным рискам для дальнейшего существования театра.

Мы вынуждены повторно обратиться и подчеркнуть, что продолжаем настаивать на сохранении нашей анонимности.

Данная просьба не является формальной. Она продиктована реальными опасениями за наши рабочие места и профессиональное будущее. В текущих условиях мы не видим для себя возможности открыто заявить о происходящем, поскольку существует риск негативных последствий для нашей профессиональной деятельности.

К сожалению, подобные риски не являются исключительно гипотетическими. В нашем распоряжении имеются материалы, свидетельствующие о случаях прекращения трудовых отношений после публичного выражения позиции, в том числе в форме поддержки Сергея Голомазова. В приложении к данному письму направляются соответствующие материалы.

Часть сотрудников также рассматривает возможность обращения в компетентные государственные органы, включая KNAB, с целью оценки соответствия управленческих процессов принципам прозрачности и добросовестного управления.

В связи с этим сотрудники подчёркивают, что любые формы выражения позиции должны оставаться исключительно добровольными и происходить в условиях, исключающих давление и позволяющих каждому сотруднику принимать решение свободно.

...К письму сотрудники Театра Чехова приложили обращение директора к коллективу Даны Бйорк за её подписью. Текст следующий:

Уважаемые коллеги!

Из статей на новостных порталах и из социальных сетей до коллектива Театра дошла информация, что Сергей Голомазов в настоящее время не является штатным работником Театра. К сожалению, далеко не все источники информации публикуют точные и корректные сведения, поэтому считаю необходимым внести для коллектива полную ясность.

Прокомментирую лишь самые громкие заявления со стороны журналистов, экспертов из соцсетей и самого Сергея Голомазова:

1. «Сергея Голомазова уволили из Театра Чехова».

Это неправда.

У Сергея Голомазова, по его собственному выбору и в результате его собственных действий, изменился статус пребывания в Латвии. В результате его трудовой договор утратил силу. Это не увольнение и даже не расторжение договора – это прекращение действия договора ввиду изменения одного из ключевых условий.

Заключить новый штатный договор на одну из руководящих должностей в Театре законным образом в данном случае возможно лишь при наличии знания государственного языка на уровне С1 (к сожалению, С. Голомазов таковым уровнем не обладает).

2. «Артисты и зрители потеряли Сергея Голомазова как режиссера».

Это неправда.

Силу утратил трудовой договор, согласно которому Сергей Голомазов занимал руководящую (административную) должность в штате Театра – в частности, был руководителем труппы по художественным вопросам. К созданию спектаклей на Большой сцене этот договор не имел абсолютно никакого отношения – все постановки осуществлялись на основании авторских договоров, и нет никаких юридических препятствий к дальнейшему взаимодействию между Театром и режиссером в этой форме,

если художник сам в этом заинтересован.

3. «Театр не предпринял никаких шагов, чтобы продолжить сотрудничество с Сергеем Голомазовым».

Это неправда.

Во-первых, см. пункт 2. Во-вторых, руководство Театра сделало всё возможное, чтобы конструктивным образом решить проблему: Сергею Голомазову сразу же было предложено продолжить выполнять административные функции на основании договора другого вида. Но он категорически и весьма эмоционально отказался от любой альтернативы трудовому договору. Несмотря на многочисленные попытки руководства Театра возобновить диалог (от устного общения и сообщений в WhatsApp’е до

официального письма с электронной подписью, датированного 24 марта 2026 года), Сергей Голомазов не откликнулся на эти приглашения.

В дополнение ко всему, 13 марта этого года было проведено собрание артистов, после завершения которого присутствующие подняли данную тему и получили максимально развернутые ответы на свои вопросы. И, пока на протяжении месяца руководство Театра старалось найти решение для данной ситуации, не вынося проблему в публичное пространство – в стремлении уберечь коллектив Театра от ненужного внимания, Сергей Голомазов и отдельная группа лиц выбрали противоположный путь.

К сожалению, результат не заставил себя долго ждать – сегодня с утра было опубликовано несколько

статей на латышском языке (Delfi, Latvijas avīze), оспаривающих какую бы то ни было ценность Театра Чехова для Латвии и призывающих его закрыть – не в последнюю очередь из-за того, что Сергей Голомазов, занимавший в Театре руководящую должность, за 8 лет не овладел государственным языком. А впереди выборы в Сейм, что, скорее всего, (предположительно) разогреет интерес к данной теме. Помните: то, что в соцсетях «сеет» пара человек, «пожинает» весь Театр!

Если у кого-то остались какие-то вопросы по поводу конкретной ситуации, вы всегда можете их задать руководству напрямую и получить столь же прямой ответ, без интерпретаций и эмоциональных спекуляций. А пока будем надеяться, что здравый смысл, логика и способность критически мыслить все-таки возьмут верх – во всех умах.

Мнение Сергея Голомазова

...Напомним, в разговоре с press.lv Сергей Голомазов так прокомментировал возникшую ситуацию, подчеркнув ""Я не ушел - меня уволили из театра":

- В этом вопросе есть две части: собственно - юридическая часть, тут пусть разбираются юристы, добавлю, что в отношениях с театром я всегда придерживался тех условий которые предполагал мой договор, его дополнения и мои должностные обязанности и, замете, что театр все, до недавнего времени, устраивало.

И есть вторая часть - этическая.

Так вот, на мой взгляд этическая часть, а точнее мой профессиональный и этический конфликт с директором театра и только с директором, больше ни с кем, является причиной данного инцидента.

Дело в том, что два месяца назад я выступил с критикой в адрес директора театра относительно тех этических, профессиональных и психологических норм и принципов на которые она опирается в отношениях с коллективом и сотрудниками театра. Есть вещи для меня неприемлемые, недопустимые и нетерпимые. О чем я открыто ей и сказал. Противоречия эти зрели давно. Этот конфликт был лишь вопросом времени. На мой взгляд причина моего отстранения без сохранения содержания и увольнения только в этом. Подчеркиваю - только в этом. В моей критике директора театра ее политики управления и отношения к сотрудникам.

После этого, в качестве для инструмента давления на меня и моего наказания, возникла и юридическая часть – я вдруг резко перестал быть иностранным специалистом, возникла тема языка, мне в течении 10 дней необходимо было освоить язык на уровне С1, ну и так далее. Тут пусть разбираются юристы.

И для меня и для цехов театра и для труппы это конечно же полнейший шок, да и не только это, а еще и то, к какой унизительной поспешностью и беспардонностью это было сделано! А если учесть, что у меня на попечении двое маленький детей, то это шок вдвойне. Я благодарен коллективу театра актерам и всем цехам за помощь, за письма в мою поддержку. Уверен, что этическая, профессиональная и юридическая справедливость на моей стороне.

Ну вот собственно и все.

-Отдельно хочу отметить, - подчеркнул режиссёр, - что со стороны театра не поступило ни одного официального приглашения обсудить новые формы взаимоотношений. Я был к этому готов.

...Напомним, режиссёр Сергей Голомазов с 2018 года работал художественным руководителем Рижского Русского театра имени Михаила Чехова (в последнее время его стали именовать творческим руководителем коллектива). На его счету много успешных и любимых зрителями спектаклей. Публика обеспокоена и дальнейшей судьбой уважаемого режиссёра и происходящим в любимом театре. Но теперь, похоже, конфликт переходит на новый виток.