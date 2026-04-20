Домашние любимцы делают нас счастливее? Учёные дали неожиданный ответ

И большинство владельцев уверены: с ними жизнь становится лучше.

Опросы это подтверждают — почти 90% людей считают питомцев частью семьи, а более 80% уверены, что они положительно влияют на психику.

И тут наука не спорит.

Животные действительно помогают справляться с одиночеством, снижают уровень стресса и даже заставляют больше двигаться. Простая прогулка с собакой может стать единственной физической активностью за день.

Есть и физиологический эффект.

Контакт с питомцем снижает уровень кортизола — гормона стресса. А регулярная активность может положительно влиять на давление и уровень холестерина.

Фактически, животное становится «живым антистрессом» без оценки и критики.

Особенно это заметно у людей, переживающих сложные периоды.

Питомцы дают ощущение стабильности, присутствия и эмоциональной поддержки — без слов.

Но дальше начинается более тонкая часть.

Не все «бонусы», о которых принято говорить, подтверждаются.

Например, идея, что питомцы автоматически делают людей значительно здоровее или продлевают жизнь, — научно не доказана однозначно.

Эффект есть, но он не такой прямой.

Многое зависит от самого человека.

Кто-то начинает больше двигаться и общаться благодаря животному.

А кто-то — нет.

Даже влияние на психику работает не у всех одинаково.

Да, питомец может снижать тревожность. Но при этом он же добавляет ответственность, расходы и иногда стресс.

И ещё один неожиданный момент.

Часть положительного эффекта связана не столько с самим животным, сколько с изменением поведения человека — режимом, прогулками, вниманием к другому существу.

То есть дело не только в питомце.

А в том, как меняется жизнь вокруг него.

И именно поэтому ответ на вопрос оказывается не таким простым.

Питомцы могут делать людей счастливее.

Но не автоматически.