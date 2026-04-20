Домашние любимцы делают нас счастливее? Учёные дали неожиданный ответ

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 19:14

Животные 0 комментариев

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

И большинство владельцев уверены: с ними жизнь становится лучше.

Опросы это подтверждают — почти 90% людей считают питомцев частью семьи, а более 80% уверены, что они положительно влияют на психику.

И тут наука не спорит.

Животные действительно помогают справляться с одиночеством, снижают уровень стресса и даже заставляют больше двигаться. Простая прогулка с собакой может стать единственной физической активностью за день.

Есть и физиологический эффект.

Контакт с питомцем снижает уровень кортизола — гормона стресса. А регулярная активность может положительно влиять на давление и уровень холестерина.

Фактически, животное становится «живым антистрессом» без оценки и критики.
Особенно это заметно у людей, переживающих сложные периоды.

Питомцы дают ощущение стабильности, присутствия и эмоциональной поддержки — без слов.

Но дальше начинается более тонкая часть.

Не все «бонусы», о которых принято говорить, подтверждаются.

Например, идея, что питомцы автоматически делают людей значительно здоровее или продлевают жизнь, — научно не доказана однозначно.

Эффект есть, но он не такой прямой.

Многое зависит от самого человека.

Кто-то начинает больше двигаться и общаться благодаря животному.
А кто-то — нет.

Даже влияние на психику работает не у всех одинаково.

Да, питомец может снижать тревожность. Но при этом он же добавляет ответственность, расходы и иногда стресс.

И ещё один неожиданный момент.

Часть положительного эффекта связана не столько с самим животным, сколько с изменением поведения человека — режимом, прогулками, вниманием к другому существу.

То есть дело не только в питомце.

А в том, как меняется жизнь вокруг него.

И именно поэтому ответ на вопрос оказывается не таким простым.

Питомцы могут делать людей счастливее.

Но не автоматически.

Главные новости

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%
Важно

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами
Важно

Сотрудники Театра Чехова думают обратиться в KNAB: увольнение режиссера Голомазова
Эксклюзив

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60%

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

