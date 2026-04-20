Домашние любимцы делают нас счастливее? Учёные дали неожиданный ответ

И большинство владельцев уверены: с ними жизнь становится лучше.
Опросы это подтверждают — почти 90% людей считают питомцев частью семьи, а более 80% уверены, что они положительно влияют на психику.
И тут наука не спорит.
Животные действительно помогают справляться с одиночеством, снижают уровень стресса и даже заставляют больше двигаться. Простая прогулка с собакой может стать единственной физической активностью за день.
Есть и физиологический эффект.
Контакт с питомцем снижает уровень кортизола — гормона стресса. А регулярная активность может положительно влиять на давление и уровень холестерина.
Фактически, животное становится «живым антистрессом» без оценки и критики.
Особенно это заметно у людей, переживающих сложные периоды.
Питомцы дают ощущение стабильности, присутствия и эмоциональной поддержки — без слов.
Но дальше начинается более тонкая часть.
Не все «бонусы», о которых принято говорить, подтверждаются.
Например, идея, что питомцы автоматически делают людей значительно здоровее или продлевают жизнь, — научно не доказана однозначно.
Эффект есть, но он не такой прямой.
Многое зависит от самого человека.
Кто-то начинает больше двигаться и общаться благодаря животному.
А кто-то — нет.
Даже влияние на психику работает не у всех одинаково.
Да, питомец может снижать тревожность. Но при этом он же добавляет ответственность, расходы и иногда стресс.
И ещё один неожиданный момент.
Часть положительного эффекта связана не столько с самим животным, сколько с изменением поведения человека — режимом, прогулками, вниманием к другому существу.
То есть дело не только в питомце.
А в том, как меняется жизнь вокруг него.
И именно поэтому ответ на вопрос оказывается не таким простым.
Питомцы могут делать людей счастливее.
Но не автоматически.