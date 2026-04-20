Обезвредим подводные мины: кого Латвия может направить в Ормузский пролив?

© LETA 20 апреля, 2026 15:50

Для обеспечения свободы навигации в Ормузском проливе Латвия могла бы предложить свои команды по обезвреживанию взрывоопасных предметов и мин с подводной специализацией, сообщил агентству LETA советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам национальной безопасности Айрис Риквейлис.

Он подчеркнул, что Латвия поддерживает международные усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. По словам Риквейлиса, этой цели страна должна добиваться совместно с США.

«Мы рассматриваем возможности вклада нашего государства в тех сферах, где у нас есть экспертиза — это команды по обезвреживанию взрывоопасных предметов и мин с подводной специализацией», — отметил Риквейлис.

По его словам, когда более чётко обозначатся контуры действий международной коалиции по обеспечению свободы навигации в Ормузском проливе, станет понятен и объём участия Латвии.

Хотя Иран в пятницу заявил о повторном открытии пролива, уже в субботу он вновь был закрыт после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты сохранят морскую блокаду иранских портов до достижения мирного соглашения.

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски
Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве (2)

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

