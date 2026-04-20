Обезвредим подводные мины: кого Латвия может направить в Ормузский пролив?

Он подчеркнул, что Латвия поддерживает международные усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. По словам Риквейлиса, этой цели страна должна добиваться совместно с США.

«Мы рассматриваем возможности вклада нашего государства в тех сферах, где у нас есть экспертиза — это команды по обезвреживанию взрывоопасных предметов и мин с подводной специализацией», — отметил Риквейлис.

По его словам, когда более чётко обозначатся контуры действий международной коалиции по обеспечению свободы навигации в Ормузском проливе, станет понятен и объём участия Латвии.

Хотя Иран в пятницу заявил о повторном открытии пролива, уже в субботу он вновь был закрыт после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты сохранят морскую блокаду иранских портов до достижения мирного соглашения.