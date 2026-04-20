Rail Baltica: Литва назвала сроки завершения своего участка дороги

Эта окончательная дата указана в подготовленном Министерством транспорта специальном плане развития инженерной инфраструктуры коммуникаций на участке между Каунасом и Вильнюсом стоимостью около 2,5 млрд евро, который еще должно утвердить правительство.

«На первом этапе реализации плана проекта (...) до 2030 года будут проведены мероприятия по изъятию земель для общественных нужд, что позволит завершить строительные работы приоритетного коридора Север-Юг. Между тем на втором этапе проекта планируется завершить строительство европейской железной дороги, подключив Вильнюс к общей сети Rail Baltica», – говорится в документе.

В феврале агентство BNS сообщало, что после утверждения плана правительством на первом этапе – до конца 2027 года – будут изыматься земли для общественных нужд в Каунасском и Йонавском районах, а затем – с 2028 года, как тогда заявляло министерство, в зависимости от возможностей финансирования и при повторном одобрении правительства, – начнется изъятие земель на территориях Кайшядорского, Электренского, Тракайского районов, а также Вильнюса и Вильнюсского района.

На втором этапе – с 2028 года – должно начаться строительство основной линии и региональных соединений, а также установка подсистем энергоснабжения и управления движением, сообщало Минтранспорта.

Министерство ранее не объявляло окончательных сроков работ, а теперь утверждает, что второй этап, а вместе с ним и весь проект Rail Baltica, должны быть завершены к концу 2033 года.

Руководитель проекта Rail Baltica в Литве Арениюс Яцкус в начале 2025 года предупреждал, что участок Rail Baltica от Каунаса до Вильнюса не будет построен к 2030 году, когда планируется завершить строительство основной линии в Литве. Он полагал, что проект можно было бы реализовать быстрее, если бы удалось договориться о партнерстве с частным сектором.

По словам Яцкуса, до начала 2025 года на строительство участка было запланировано около 200 млн евро, а переговоры с Брюсселем о его финансировании должны начаться до 2030 года.

После утверждения правительством специального плана участка Каунас–Вильнюс начнутся процедуры изъятия земель для общественных нужд.

При подготовке плана уже проведены предварительные разведочные инженерно-геологические, археологические и другие необходимые исследования, подготовлена концепция с как минимум четырьмя вариантами трассы линии и альтернативами развития связанных с ней объектов – железнодорожных станций аэропортов Каунаса и Вильнюса и путевого развития колеи шириной 1435 мм, Вильнюсского пассажирского железнодорожного вокзала и интермодального терминала, подъездных и соединительных автомобильных дорог, других дорог и станций.

Кроме того, было проведено сравнение альтернатив и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду, определена оптимальная альтернатива развития трассы и ее объектов, подготовлены решения и на их основе сформированы земельные участки и сервитуты, а также спланированы решения по реконструкции и строительству инженерной инфраструктуры (тепловых, электрических сетей, газопроводов, других сетей), зарезервированы территории.

Согласно документу, анализ затрат и выгод специального плана показал, что общая предварительная стоимость инвестиций во всю эту инфраструктуру составляет около 2,5 млрд евро.

Инвестиции (CapEx, Capital Expenditure) первого этапа проекта Rail Baltica в Литве – до 2030 года – оцениваются в 5,6 млрд евро, из которых на данный момент выделено 1,6 млрд евро (85% – средства Европейского союза (ЕС), а 15% – средства государственного бюджета).

Как писало агентство BNS, при прокладке колеи между Каунасом и Вильнюсом должно быть изъято для общественных нужд 2,5 тыс. участков общей площадью 1,7 тыс. гектаров. Кроме того, планируется изъять для общественных нужд 467 зданий, из которых жилых – 83. Сколько средств потребуется для выкупа этого имущества, не сообщается.

В то же время в Каунасском и Йонавском районах будет изъято около 280 земельных участков общей площадью 447 га. На компенсации владельцам имущества здесь предварительно предусмотрено 6 млн евро, а на подготовку проекта экспроприации земель – 1,5 млн евро.

Вице-министр транспорта Родерикас Жёбакас в январе заявил, что изъятие земель для общественных нужд в Каунасском и Йонавском районах начнется уже в этом году.

СИЛЬНО ПОДОРОЖАВШИЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ТРЕХ СТРАН БАЛТИИ СТАЛКИВАЕТСЯ С МНОЖЕСТВОМ ВЫЗОВОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Проект Rail Baltica включен в состав Северного коридора военной мобильности ЕС. Согласно законодательству ЕС, проекты основной трансъевропейской транспортной сети должны быть реализованы к 2030 году, а вся сеть – к 2050 году. Линия от Таллинна через Ригу, Пярну, Паневежис и Каунас до Варшавы должна быть введена в эксплуатацию не позднее 2030 года.

Однако Европейская счетная палата в январе заявила, что Rail Baltica не будет завершена в 2030 году, как планировалось ранее, а окончательного срока ее реализации вообще нет.

Премьер-министр Инга Ругинене в прошлую пятницу после встречи с премьерами Латвии и Эстонии заявила, что страны Балтии должны продемонстрировать четкую политическую волю построить Rail Baltica к 2030 году.

Яцкус в прошлом году сказал BNS, что есть «очень сильное» стремление к тому, чтобы в 2030 году можно было доехать на поезде от Варшавы до Таллинна, однако признал, что такие сроки станут очень большим вызовом. Он предупредил о рисках, из-за которых строительство основной колеи в Литве может быть отложено до 2032–2033 годов.

Параметры Rail Baltica, согласованные со стандартами военной мобильности НАТО и ЕС, обеспечивают двойное – гражданское и оборонное – назначение.

По данным Министерства транспорта, ожидается, что общий экономический эффект проекта составит около 45 млрд евро, из которых 23,4 млрд евро составит прямая социально-экономическая выгода, способная ежегодно увеличивать валовой внутренний продукт стран Балтии на 0,5–0,7%.

Максимальная проектная скорость пассажирских поездов на двухпутной электрифицированной линии Rail Baltica от Таллинна до Варшавы – 249 км в час, а грузовых – 120 км в час. Протяженность линии в Литве – 392 км, на первом этапе планируется построить 265 км.