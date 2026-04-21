Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министерство благосостояния и правительство в целом не поддерживают идею разрешения резидентам снимать свои сбережения по пенсионным накоплениям второго уровня. Как сказал Узулниекс, если возникает желание разрешить резидентам снимать свои сбережения по пенсионным накоплениям второго уровня для каких-либо целей, то это решение не должно быть спонтанным, а должно быть серьезно оценено с точки зрения возможных последствий в будущем.

Министр пояснил, что не должно быть ситуации, когда человек снимает свои накопления на пенсионном счете второго уровня, и в результате этого уменьшается размер его пенсии, добавив позже, что для него как министра социального обеспечения самое важное — это чтобы человек, выходящий на пенсию, получал максимально возможную пенсию.

По словам Узулниекса, если в результате оценки Министерство благосостояния будет уверено, что человек может направить часть своих сбережений из второго уровня пенсионного фонда на медицинское обслуживание после выхода на пенсию и что это принесет ему пользу, «то он может попытаться это сделать». «Эти детали должны оценить эксперты, но необходимо оценить и тот факт, что часть [сбережений из второго уровня пенсионного фонда] потенциально может быть направлена ​​на медицинское обслуживание в будущем», — сказал министр.

Он напомнил, что большинство жителей Латвии поддерживают идею разрешения снятия средств со сбережений второго уровня пенсионного обеспечения, но как эксперты, так и разработчики пенсионной системы говорят, что это не лучшая идея, и пример Эстонии это подтверждает.

Как сообщалось ранее, Сейм недавно вернул в Комитет Сейма по мандатам, этике и обращениям инициативы граждан, касающиеся возможности снятия средств со сбережений второго уровня пенсионного обеспечения. Ранее Комитет принял решение отклонить инициативы, но на парламентской сессии депутаты отклонили решение комитета, и поэтому инициативы были возвращены в комитет.