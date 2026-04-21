Вт, 21. Апреля
Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

© LETA 21 апреля, 2026 17:42

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Министерство благосостояния и правительство в целом не поддерживают идею разрешения резидентам снимать свои сбережения по пенсионным накоплениям второго уровня. Как сказал Узулниекс, если возникает желание разрешить резидентам снимать свои сбережения по пенсионным накоплениям второго уровня для каких-либо целей, то это решение не должно быть спонтанным, а должно быть серьезно оценено с точки зрения возможных последствий в будущем.

Министр пояснил, что не должно быть ситуации, когда человек снимает свои накопления на пенсионном счете второго уровня, и в результате этого уменьшается размер его пенсии, добавив позже, что для него как министра социального обеспечения самое важное — это чтобы человек, выходящий на пенсию, получал максимально возможную пенсию.

По словам Узулниекса, если в результате оценки Министерство благосостояния будет уверено, что человек может направить часть своих сбережений из второго уровня пенсионного фонда на медицинское обслуживание после выхода на пенсию и что это принесет ему пользу, «то он может попытаться это сделать». «Эти детали должны оценить эксперты, но необходимо оценить и тот факт, что часть [сбережений из второго уровня пенсионного фонда] потенциально может быть направлена ​​на медицинское обслуживание в будущем», — сказал министр.

Он напомнил, что большинство жителей Латвии поддерживают идею разрешения снятия средств со сбережений второго уровня пенсионного обеспечения, но как эксперты, так и разработчики пенсионной системы говорят, что это не лучшая идея, и пример Эстонии это подтверждает.

Как сообщалось ранее, Сейм недавно вернул в Комитет Сейма по мандатам, этике и обращениям инициативы граждан, касающиеся возможности снятия средств со сбережений второго уровня пенсионного обеспечения. Ранее Комитет принял решение отклонить инициативы, но на парламентской сессии депутаты отклонили решение комитета, и поэтому инициативы были возвращены в комитет.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

