Можно сдавать русский как родной: в эстонских школах стартовали выпускные экзамены

«За девять лет вы многому научились и приложили немало усилий, и теперь пришло время показать, на что вы способны. Знания у вас есть, главное — спокойно и обдуманно изложить их на бумаге. Сохраняйте ясную голову и спокойствие, ведь каждый экзамен — это лишь один шаг на вашем большом жизненном пути. Удачи и уверенности в своих силах!» — сказала руководитель центра оценивания Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Альге Илосаар, пожелав выпускникам успешной сдачи экзаменов.

Для окончания основной школы учащимся необходимо сдать три экзамена: по эстонскому языку, математике и один экзамен по выбору. Экзамен по математике в этом году сдают 15 367 человек.

В качестве экзамена по выбору можно сдавать русский язык как родной, биологию, химию, физику, географию, историю, обществоведение, а также английский, французский, немецкий или русский язык как иностранный.

Самым популярным предметом по выбору стал английский язык, его будут сдавать 9685 человек. За ним следуют обществоведение (1484 человека) и биология (около 900 человек).

С этого года на выпускных экзаменах по эстонскому языку и математике учащимся, нуждающимся в поддержке, будет разрешено использовать вспомогательные материалы, подготовленные Harno. Кроме того, с этого года отменены пересдачи: теперь выпускник, который не смог явиться на экзамен по болезни или получил результат ниже одного процента от максимального балла, будет сдавать дополнительный экзамен, также разработанный Harno.

Экзаменационная сессия продолжится экзаменом по математике 29 апреля, а экзамены по выбору пройдут с 6 по 8 мая.

Задания для государственных выпускных экзаменов составляет Harno. Экзаменационные работы, за исключением эстонского языка как второго, проверяют школьные экзаменационные комиссии. Учащийся, набравший на экзамене по эстонскому языку как второму не менее 60% от максимального балла, получает от Департамента по делам образования и молодежи свидетельство о владении языком на уровне B1.