Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вт, 21. Апреля
«В словах Зеленского нет правды»: в Эстонии раздражены риторикой президента Украины (3)

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 17:06

Выбор редакции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеинтервью, что ограничение доступа к интернету в России может быть связано с мобилизацией для нападения на страны Балтии. По словам эстонских политиков, Зеленский озвучил кремлевский нарратив, и подобные высказывания не облегчают сотрудничество, сообщает ERR.ee.

Кроме того, Зеленский выразил сомнения, когда отвечал на вопрос о том, задействует ли НАТО 5-ю статью о коллективной обороне в случае нападения на страны Балтии: "Я думаю, что, возможно, не все страны захотят поддержать [Балтию], но, на мой взгляд, у стран НАТО нет выбора - в противном случае НАТО больше не будет".

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил ERR, что Украина с начала полномасштабной войны в 2022 году неоднократно указывала на то, что они могут быть не единственными, на кого нападет Россия. Более того, прямо упоминались страны Балтии. По словам Цахкна, подобные заявления союзника никак не упрощают сотрудничество. Кроме того, министр добавил, что в словах Зеленского нет правды.

"Такие высказывания, во-первых, не соответствуют нашим разведданным и нашей оценке угроз. Мы не видим того, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще как-либо готовилась в военном отношении к нападению на НАТО или страны Балтии - скорее наоборот. Россия находится в не очень сильном положении на украинском фронте, а также в экономическом плане", - отметил Цахкна.

По мнению Цахкна, о разрушении пятой статьи НАТО говорить нельзя. "Конечно, не добавляет силы то, что президент США Трамп критически относится к европейским союзникам в контексте НАТО. Но это не означает, что НАТО не способно реагировать. НАТО абсолютно точно отреагирует, если то или иное государство-член будет атаковано, здесь нет никаких сомнений", - заявил Цахкна, подчеркнув, что у Эстонии помимо альянса есть и собственная обороноспособность.

Михкельсон: эти сообщения определенно подпитывают российский нарратив

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) также отметил, что это не первый случай, когда руководство Украины заявляет, что страны Балтии - следующие.

"В сторону Европы как бы грозят пальцем. Мол, смотрите, если мы как-то окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или в основном страны Балтии. Это, конечно, неприятно и определенно подпитывает российский нарратив о том, что "мы победившая сторона, мы атакуем, а вы отступаете и проигрываете", - сказал Михкельсон.

По словам Михкельсона, эта тема поднималась и на встречах с украинцами. Он считает, что в случае серьезной угрозы союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ. При этом сообщения, передаваемые через прессу, зачастую остаются на уровне спекуляций.

"Я согласен, что ни один человек не подрывал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины сейчас его подрывает", - заявил Михкельсон.

Мартин Хельме: мы сами создали этот нарратив

По словам лидера EKRE Мартина Хельме, в послании Зеленского нет ничего нового, однако, по его мнению, Эстония и сама внесла вклад в создание этого нарратива.

"Мне кажется, что они [дипломаты] на самом деле сами создали этот нарратив. С самого начала войны в Украине основным посылом Партии реформ было то, что людей нужно сводить с ума от страха перед Россией, и под прикрытием этого страха можно повышать любые налоги и демонизировать внутриполитическую оппозицию как пособников Кремля", - сказал Хельме.

Целью Зеленского в таких выступлениях, по мнению Хельме, является создание фона страха, который заставил бы союзников давать ему больше техники.

"Бесконечное доведение людей до стресса и запугивание в итоге больше не работают на то, чтобы все начали действовать более сконцентрированно для предотвращения военной угрозы или лучшего планирования - это превратилось в риторические нападки", - сказал Хельме.

Комментарии (3)
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает (3)

Дискуссия "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?", организованная Лианой Лангой, не утихает даже после официального окончания мероприятия. Напомним, что именно на ней экс-президент Эгилс Левитс заявил, что русскому языку не место в Латвии, и прозвучали идеи привлечь к защите госязыка силы государственной и муниципальной полиции. Теперь на эту тему рассуждают и в социальных сетях.

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд! (3)

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер (3)

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента (3)

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня (3)

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги (3)

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине (3)

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

