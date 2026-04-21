Кроме того, Зеленский выразил сомнения, когда отвечал на вопрос о том, задействует ли НАТО 5-ю статью о коллективной обороне в случае нападения на страны Балтии: "Я думаю, что, возможно, не все страны захотят поддержать [Балтию], но, на мой взгляд, у стран НАТО нет выбора - в противном случае НАТО больше не будет".

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил ERR, что Украина с начала полномасштабной войны в 2022 году неоднократно указывала на то, что они могут быть не единственными, на кого нападет Россия. Более того, прямо упоминались страны Балтии. По словам Цахкна, подобные заявления союзника никак не упрощают сотрудничество. Кроме того, министр добавил, что в словах Зеленского нет правды.

"Такие высказывания, во-первых, не соответствуют нашим разведданным и нашей оценке угроз. Мы не видим того, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще как-либо готовилась в военном отношении к нападению на НАТО или страны Балтии - скорее наоборот. Россия находится в не очень сильном положении на украинском фронте, а также в экономическом плане", - отметил Цахкна.

По мнению Цахкна, о разрушении пятой статьи НАТО говорить нельзя. "Конечно, не добавляет силы то, что президент США Трамп критически относится к европейским союзникам в контексте НАТО. Но это не означает, что НАТО не способно реагировать. НАТО абсолютно точно отреагирует, если то или иное государство-член будет атаковано, здесь нет никаких сомнений", - заявил Цахкна, подчеркнув, что у Эстонии помимо альянса есть и собственная обороноспособность.

Михкельсон: эти сообщения определенно подпитывают российский нарратив

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) также отметил, что это не первый случай, когда руководство Украины заявляет, что страны Балтии - следующие.

"В сторону Европы как бы грозят пальцем. Мол, смотрите, если мы как-то окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или в основном страны Балтии. Это, конечно, неприятно и определенно подпитывает российский нарратив о том, что "мы победившая сторона, мы атакуем, а вы отступаете и проигрываете", - сказал Михкельсон.

По словам Михкельсона, эта тема поднималась и на встречах с украинцами. Он считает, что в случае серьезной угрозы союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ. При этом сообщения, передаваемые через прессу, зачастую остаются на уровне спекуляций.

"Я согласен, что ни один человек не подрывал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины сейчас его подрывает", - заявил Михкельсон.

Мартин Хельме: мы сами создали этот нарратив

По словам лидера EKRE Мартина Хельме, в послании Зеленского нет ничего нового, однако, по его мнению, Эстония и сама внесла вклад в создание этого нарратива.

"Мне кажется, что они [дипломаты] на самом деле сами создали этот нарратив. С самого начала войны в Украине основным посылом Партии реформ было то, что людей нужно сводить с ума от страха перед Россией, и под прикрытием этого страха можно повышать любые налоги и демонизировать внутриполитическую оппозицию как пособников Кремля", - сказал Хельме.

Целью Зеленского в таких выступлениях, по мнению Хельме, является создание фона страха, который заставил бы союзников давать ему больше техники.

"Бесконечное доведение людей до стресса и запугивание в итоге больше не работают на то, чтобы все начали действовать более сконцентрированно для предотвращения военной угрозы или лучшего планирования - это превратилось в риторические нападки", - сказал Хельме.