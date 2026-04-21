Доведение до самоубийства Яниса Тиммы: адвокат — о новом процессе

Маргарита Гаврилова поделилась новостями о скандальном деле, рассказав, как продвигается процесс. «Дорогие мои, есть движение! Сегодня наше дело поступило и официально зарегистрировано в Останкинском районном суде города Москвы. Судья Сырчина Е. В.

Теперь по-человечески объясняю, что это значит. Вся эта беготня между судами закончилась. Документы дошли, распределение произошло, судья назначен. Это уже не стадия выяснений и не игра в пинг-понг с подсудностью. Это старт нормального судебного процесса. Да, времени ушло прилично! Но мы потеряли его не по своей воле! И в таких историях это, к сожалению, классика жанра», — раскрыла юрист.

Адвокат обратилась к певице, которую семья Яниса считает виновной в трагедии. «Когда одна сторона делает все, чтобы не встречаться в суде, процесс начинает жить своей отдельной жизнью. Сейчас ситуация изменилась. Суд принял дело! Значит дальше будет конкретика. Заседания, позиции, доказательства. Все то, ради чего мы туда и шли!

Анна Владимировна, если вы меня читаете, заканчиваем виртуальные гастроли и возвращаемся в реальность! Теперь уже официально. Суд вас ждет! А мы, как я и обещала, идем до конца. Спокойно, последовательно и по закону!» — написала правозащитница.