Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Доведение до самоубийства Яниса Тиммы: адвокат — о новом процессе

СтарХит 21 апреля, 2026

Всюду жизнь 0 комментариев

Фото LETA

Суд принял дело Анны Седоковой, обвиняемой в доведении до самоубийства Яниса Тиммы. Это сообщила адвокат семьи погибшего баскетболиста.

Маргарита Гаврилова поделилась новостями о скандальном деле, рассказав, как продвигается процесс. «Дорогие мои, есть движение! Сегодня наше дело поступило и официально зарегистрировано в Останкинском районном суде города Москвы. Судья Сырчина Е. В.

Теперь по-человечески объясняю, что это значит. Вся эта беготня между судами закончилась. Документы дошли, распределение произошло, судья назначен. Это уже не стадия выяснений и не игра в пинг-понг с подсудностью. Это старт нормального судебного процесса. Да, времени ушло прилично! Но мы потеряли его не по своей воле! И в таких историях это, к сожалению, классика жанра», — раскрыла юрист.

Адвокат обратилась к певице, которую семья Яниса считает виновной в трагедии. «Когда одна сторона делает все, чтобы не встречаться в суде, процесс начинает жить своей отдельной жизнью. Сейчас ситуация изменилась. Суд принял дело! Значит дальше будет конкретика. Заседания, позиции, доказательства. Все то, ради чего мы туда и шли!

Анна Владимировна, если вы меня читаете, заканчиваем виртуальные гастроли и возвращаемся в реальность! Теперь уже официально. Суд вас ждет! А мы, как я и обещала, идем до конца. Спокойно, последовательно и по закону!» — написала правозащитница.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
Важно

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Важно

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать
Загрузка

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать