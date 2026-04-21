От Бангладеш до Словении нормирование топлива парализовало транспорт, вызывая разочарование у лидеров, вынужденных справляться с последствиями войны, которой они не хотели. В странах с мусульманским большинством эфир наводнен антиамериканскими заявлениями, зачастую с молчаливого разрешения правительств. Даже союзники США по НАТО ограничили свою помощь США, причем некоторые подчеркивают, что администрация Трампа не проконсультировалась с ними перед началом конфликта с Ираном.

Похоже, что эта война ускоряет то, что некоторые считают разрывом США с большей частью остального мира с тех пор, как Трамп вернулся на пост и начал бессистемно демонстрировать экономическую и военную мощь США, в том числе с помощью пошлин.

«Многие люди сыты по горло хаосом, который царит вокруг этой войны, и боятся потенциальных экономических последствий, но я не видел никаких крупных протестов в ответ», — сказал азиатский дипломат из Вашингтона, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы. «Если следующим президентом станет более разумный человек, имидж США, возможно, улучшится, но для политиков это поднимает ряд сложных долгосрочных вопросов об альянсе: как далеко мы можем зайти, чтобы оставаться в союзе с США, и что нам делать, если мы больше не сможем полагаться на США».

В качестве последнего признака дистанцирования со стороны иностранных держав премьер-министр Канады Марк Карни в видеообращении, опубликованном в воскресенье, охарактеризовал экономические связи своей страны с США как «слабое место», которое необходимо исправить.

«Мы должны позаботиться о себе сами, потому что не можем полагаться на одного иностранного партнера», — сказал Карни, который все чаще критикует Трампа, отчасти из-за его угроз в адрес Гренландии. «Мы не можем контролировать потрясения, исходящие от наших соседей. Мы не можем ставить наше будущее на то, что это вдруг прекратится».

По словам некоторых бывших американских чиновников, постоянные колебания Трампа в отношении того, чего он хочет добиться в Иране, не внушают доверия.

«Союзники не знают, чему верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет не знает, в чем на самом деле заключаются его стратегия или намерения», — сказал Томас Райт, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Байдена, специализировавшийся на долгосрочной стратегии. «Долгосрочный прогноз не является безнадежным. Но вопрос в том, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран будут делать в течение следующих двух лет и девяти месяцев, если эта нерешительность продолжится».

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что подход Трампа «Америка прежде всего» привел к заключению более выгодных торговых соглашений, укреплению партнерских отношений в борьбе с наркотрафиком и увеличению оборонных расходов союзников.

«Мировые лидеры говорили об угрозе, исходящей от Ирана, в течение 47 лет, но никто не имел мужества ей противостоять», — сказала Келли. «Как только все наши цели будут достигнуты, включая окончательную ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, весь мир станет безопаснее, стабильнее и благополучнее».