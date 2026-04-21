Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 21. Апреля
«47 лет все только говорили, а Трамп действует»: ответ Белого дома на упрёки союзников

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 12:16

Война с Ираном подрывает влияние США во всем мире и усугубляет напряженность в отношениях со странами, которые и без того оказались в затруднительном положении из-за второго срока президента Дональда Трампа — эта утрата влияния может оказаться труднообратимой, поскольку противники США, такие как Китай, пользуются сложившейся ситуацией, пишет Politico.

От Бангладеш до Словении нормирование топлива парализовало транспорт, вызывая разочарование у лидеров, вынужденных справляться с последствиями войны, которой они не хотели. В странах с мусульманским большинством эфир наводнен антиамериканскими заявлениями, зачастую с молчаливого разрешения правительств. Даже союзники США по НАТО ограничили свою помощь США, причем некоторые подчеркивают, что администрация Трампа не проконсультировалась с ними перед началом конфликта с Ираном.

Похоже, что эта война ускоряет то, что некоторые считают разрывом США с большей частью остального мира с тех пор, как Трамп вернулся на пост и начал бессистемно демонстрировать экономическую и военную мощь США, в том числе с помощью пошлин.

«Многие люди сыты по горло хаосом, который царит вокруг этой войны, и боятся потенциальных экономических последствий, но я не видел никаких крупных протестов в ответ», — сказал азиатский дипломат из Вашингтона, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы. «Если следующим президентом станет более разумный человек, имидж США, возможно, улучшится, но для политиков это поднимает ряд сложных долгосрочных вопросов об альянсе: как далеко мы можем зайти, чтобы оставаться в союзе с США, и что нам делать, если мы больше не сможем полагаться на США».

В качестве последнего признака дистанцирования со стороны иностранных держав премьер-министр Канады Марк Карни в видеообращении, опубликованном в воскресенье, охарактеризовал экономические связи своей страны с США как «слабое место», которое необходимо исправить.

«Мы должны позаботиться о себе сами, потому что не можем полагаться на одного иностранного партнера», — сказал Карни, который все чаще критикует Трампа, отчасти из-за его угроз в адрес Гренландии. «Мы не можем контролировать потрясения, исходящие от наших соседей. Мы не можем ставить наше будущее на то, что это вдруг прекратится».

По словам некоторых бывших американских чиновников, постоянные колебания Трампа в отношении того, чего он хочет добиться в Иране, не внушают доверия.

«Союзники не знают, чему верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет не знает, в чем на самом деле заключаются его стратегия или намерения», — сказал Томас Райт, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Байдена, специализировавшийся на долгосрочной стратегии. «Долгосрочный прогноз не является безнадежным. Но вопрос в том, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран будут делать в течение следующих двух лет и девяти месяцев, если эта нерешительность продолжится».

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что подход Трампа «Америка прежде всего» привел к заключению более выгодных торговых соглашений, укреплению партнерских отношений в борьбе с наркотрафиком и увеличению оборонных расходов союзников.

«Мировые лидеры говорили об угрозе, исходящей от Ирана, в течение 47 лет, но никто не имел мужества ей противостоять», — сказала Келли. «Как только все наши цели будут достигнуты, включая окончательную ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, весь мир станет безопаснее, стабильнее и благополучнее».

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

17:59

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

