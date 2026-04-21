Светится и омолаживает? Что на самом деле делают LED-маски

LED-маски для лица внезапно стали новой навязчивой идеей бьюти-мира. Их носят дома, выкладывают в соцсети и покупают за сотни евро — с одной простой надеждой: кожа станет лучше.
Но работает ли это?
Врач-эстетист Ахмед эль-Мунтасар отвечает без колебаний: да, работает. Но не так, как многие думают.
Суть технологии — в свете.
Не обычном, а строго заданной длины волны.
Красный свет проникает глубже и запускает выработку коллагена — того самого белка, который отвечает за плотность и «упругость» кожи.
Синий — действует ближе к поверхности и может влиять на бактерии, связанные с акне.
И всё это звучит красиво. Почти слишком.
На деле эффект есть — но он медленный.
Первые изменения могут появиться через 4–6 недель. Более заметные — ближе к трём месяцам. И только при одном условии: регулярность.
Раз в неделю — не работает.
Пять раз в неделю — уже разговор.
Сеанс — около 10 минут. И да, это нужно повторять снова и снова.
Интересный момент — не все цвета одинаково полезны.
Наиболее изучены красный и инфракрасный свет. Синий — тоже имеет смысл при проблемной коже.
А вот зелёный, жёлтый и «радужные режимы» — скорее бонус, чем необходимость.
И здесь возникает главный вопрос.
Домашние маски всё же уступают профессиональным аппаратам в клиниках.
Похоже на ситуацию с отбеливанием зубов: дома — мягче и дольше, у врача — быстрее и сильнее.
Тем не менее, интерес к таким устройствам только растёт.
Потому что идея слишком соблазнительная:
лежать 10 минут — и «запускать» кожу на обновление.
Остальное, как обычно, решает не прибор.
А терпение.