Светится и омолаживает? Что на самом деле делают LED-маски

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 11:29

Всюду жизнь 0 комментариев

Они выглядят как маска из фантастического фильма — и обещают почти то же самое.

LED-маски для лица внезапно стали новой навязчивой идеей бьюти-мира. Их носят дома, выкладывают в соцсети и покупают за сотни евро — с одной простой надеждой: кожа станет лучше.

Но работает ли это?

Врач-эстетист Ахмед эль-Мунтасар отвечает без колебаний: да, работает. Но не так, как многие думают.

Суть технологии — в свете.
Не обычном, а строго заданной длины волны.

Красный свет проникает глубже и запускает выработку коллагена — того самого белка, который отвечает за плотность и «упругость» кожи.
Синий — действует ближе к поверхности и может влиять на бактерии, связанные с акне.

И всё это звучит красиво. Почти слишком.

На деле эффект есть — но он медленный.

Первые изменения могут появиться через 4–6 недель. Более заметные — ближе к трём месяцам. И только при одном условии: регулярность.

Раз в неделю — не работает.
Пять раз в неделю — уже разговор.

Сеанс — около 10 минут. И да, это нужно повторять снова и снова.

Интересный момент — не все цвета одинаково полезны.

Наиболее изучены красный и инфракрасный свет. Синий — тоже имеет смысл при проблемной коже.
А вот зелёный, жёлтый и «радужные режимы» — скорее бонус, чем необходимость.

И здесь возникает главный вопрос.

Домашние маски всё же уступают профессиональным аппаратам в клиниках.

Похоже на ситуацию с отбеливанием зубов: дома — мягче и дольше, у врача — быстрее и сильнее.

Тем не менее, интерес к таким устройствам только растёт.

Потому что идея слишком соблазнительная:
лежать 10 минут — и «запускать» кожу на обновление.

Остальное, как обычно, решает не прибор.

А терпение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (4)

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (2)

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

