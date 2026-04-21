Светится и омолаживает? Что на самом деле делают LED-маски

LED-маски для лица внезапно стали новой навязчивой идеей бьюти-мира. Их носят дома, выкладывают в соцсети и покупают за сотни евро — с одной простой надеждой: кожа станет лучше.

Но работает ли это?

Врач-эстетист Ахмед эль-Мунтасар отвечает без колебаний: да, работает. Но не так, как многие думают.

Суть технологии — в свете.

Не обычном, а строго заданной длины волны.

Красный свет проникает глубже и запускает выработку коллагена — того самого белка, который отвечает за плотность и «упругость» кожи.

Синий — действует ближе к поверхности и может влиять на бактерии, связанные с акне.

И всё это звучит красиво. Почти слишком.

На деле эффект есть — но он медленный.

Первые изменения могут появиться через 4–6 недель. Более заметные — ближе к трём месяцам. И только при одном условии: регулярность.

Раз в неделю — не работает.

Пять раз в неделю — уже разговор.

Сеанс — около 10 минут. И да, это нужно повторять снова и снова.

Интересный момент — не все цвета одинаково полезны.

Наиболее изучены красный и инфракрасный свет. Синий — тоже имеет смысл при проблемной коже.

А вот зелёный, жёлтый и «радужные режимы» — скорее бонус, чем необходимость.

И здесь возникает главный вопрос.

Домашние маски всё же уступают профессиональным аппаратам в клиниках.

Похоже на ситуацию с отбеливанием зубов: дома — мягче и дольше, у врача — быстрее и сильнее.

Тем не менее, интерес к таким устройствам только растёт.

Потому что идея слишком соблазнительная:

лежать 10 минут — и «запускать» кожу на обновление.

Остальное, как обычно, решает не прибор.

А терпение.