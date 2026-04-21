В Риге 9 мая отметят День Европы

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 12:15

В мае в Латвии и других европейских странах различными мероприятиями будет отмечаться День Европы, сообщила представитель "Движения Европы в Латвии" Лиене Валдмане.

В этом году жители Латвии в 12-й раз смогут принять участие в Европейском экзамене, который пройдет с 7 по 8 мая. Участники смогут в режиме онлайн ответить на вопросы о Европейском союзе (ЕС), его истории, ценностях, возможностях, которые открывает членство Латвии в ЕС, актуальных событиях в спорте, музыке и культуре. В прошлом году в Европейском экзамене приняли участие почти 44 000 человек.

Европейский экзамен можно сдавать индивидуально и в удобное время. Вопросы есть для каждой возрастной группы. Экзамен состоит из 20 вопросов, для учеников 1-3-х классов - из десяти вопросов. Каждый участник получит по электронной почте подтверждение участия в экзамене и свой результат. В рамках Европейского экзамена будут вручены призы лучшим участникам в каждой возрастной группе, а также самым активным школам и классам Латвии.

9 мая в течение всего дня в Верманском саду будут проходить различные мероприятия, организованные представительством Европейской комиссии (ЕК) в Латвии и Рижской думой, а также посольствами стран-членов ЕС в Латвии, министерствами и другими партнерами. На мероприятии можно будет познакомиться с культурой и инициативами разных европейских стран, узнать больше о возможностях, которые предлагает ЕС.

С 5 по 18 мая Министерство благосостояния приглашает учащихся 10-11 -х классов, а также 1-2-х курсов профшкол принять участие в онлайн-игре "Большая евровикторина". Лучшая команда в каждом регионе - Видземе, Курземе, Земгале, Латгале, Селии и Риге - получит денежный приз в размере 500 евро, который класс сможет использовать для совместного опыта.

Мероприятия в честь Дня Европы пройдут и в других городах Латвии. Дополнительную информацию можно найти на сайте Представительства ЕК в Латвии.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

