В Риге 9 мая отметят День Европы

В этом году жители Латвии в 12-й раз смогут принять участие в Европейском экзамене, который пройдет с 7 по 8 мая. Участники смогут в режиме онлайн ответить на вопросы о Европейском союзе (ЕС), его истории, ценностях, возможностях, которые открывает членство Латвии в ЕС, актуальных событиях в спорте, музыке и культуре. В прошлом году в Европейском экзамене приняли участие почти 44 000 человек.

Европейский экзамен можно сдавать индивидуально и в удобное время. Вопросы есть для каждой возрастной группы. Экзамен состоит из 20 вопросов, для учеников 1-3-х классов - из десяти вопросов. Каждый участник получит по электронной почте подтверждение участия в экзамене и свой результат. В рамках Европейского экзамена будут вручены призы лучшим участникам в каждой возрастной группе, а также самым активным школам и классам Латвии.

9 мая в течение всего дня в Верманском саду будут проходить различные мероприятия, организованные представительством Европейской комиссии (ЕК) в Латвии и Рижской думой, а также посольствами стран-членов ЕС в Латвии, министерствами и другими партнерами. На мероприятии можно будет познакомиться с культурой и инициативами разных европейских стран, узнать больше о возможностях, которые предлагает ЕС.

С 5 по 18 мая Министерство благосостояния приглашает учащихся 10-11 -х классов, а также 1-2-х курсов профшкол принять участие в онлайн-игре "Большая евровикторина". Лучшая команда в каждом регионе - Видземе, Курземе, Земгале, Латгале, Селии и Риге - получит денежный приз в размере 500 евро, который класс сможет использовать для совместного опыта.

Мероприятия в честь Дня Европы пройдут и в других городах Латвии. Дополнительную информацию можно найти на сайте Представительства ЕК в Латвии.