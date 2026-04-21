Пронесло: сезон паводков в Латвии завершился без масштабных наводнений

По данным министерства, сезон наводнений в Латвии длился с третьей декады февраля по первую декаду апреля 2026 года и уже почти закончился.

Паводковый сезон проходил удачно и стабильно в основном благодаря благоприятным погодным условиям.

Как заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, сезон наводнений этого года показал, что заблаговременная подготовка и тесное сотрудничество между учреждениями позволяют эффективно управлять рисками, ограничивая риски для здоровья людей и имущества и обеспечивая высокий уровень готовности.

МКЭ отмечает, что в конце февраля гидрологическая ситуация была такова, что неблагоприятный весенний сценарий привел бы к крупным наводнениям из-за обильного снега, толстого льда, скоплений льда и шуги на реках.

Однако на протяжении всего половодья сохранялись благоприятные погодные условия. Весна была необычайно сухой, поэтому паводковый сток в основном состоял из таяния снега и льда. При этом очень теплые дни с ярким солнцем и отсутствием осадков позволили льду потерять свою прочность. Вода смогла относительно быстро найти путь через лед, и масштабных наводнений не произошло.