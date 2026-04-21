Пронесло: сезон паводков в Латвии завершился без масштабных наводнений

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

Сезон паводков в Латвии завершился без масштабных наводнений, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

По данным министерства, сезон наводнений в Латвии длился с третьей декады февраля по первую декаду апреля 2026 года и уже почти закончился.

Паводковый сезон проходил удачно и стабильно в основном благодаря благоприятным погодным условиям.

Как заявил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, сезон наводнений этого года показал, что заблаговременная подготовка и тесное сотрудничество между учреждениями позволяют эффективно управлять рисками, ограничивая риски для здоровья людей и имущества и обеспечивая высокий уровень готовности.

МКЭ отмечает, что в конце февраля гидрологическая ситуация была такова, что неблагоприятный весенний сценарий привел бы к крупным наводнениям из-за обильного снега, толстого льда, скоплений льда и шуги на реках.

Однако на протяжении всего половодья сохранялись благоприятные погодные условия. Весна была необычайно сухой, поэтому паводковый сток в основном состоял из таяния снега и льда. При этом очень теплые дни с ярким солнцем и отсутствием осадков позволили льду потерять свою прочность. Вода смогла относительно быстро найти путь через лед, и масштабных наводнений не произошло.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Важно 17:21

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

