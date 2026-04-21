Как сообщает издание Bauskas Dzīve, пока точные сроки начала укладки рельсов на основной трассе не определены. Однако планируется построить отдельную ветку от нынешней станции Иецава до логистического центра Rail Baltica. Она будет использоваться для доставки строительных материалов на площадку.

Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на автодорогу A7. Щебень для строительства планируется доставлять морем из Норвегии в порт, а затем по железной дороге — до станции Иецава.

Ранее сообщалось, что в 2025 году строительные работы на основной трассе Rail Baltica в странах Балтии начаты уже на 43% коридора. Председатель правления и исполнительный директор компании RB Rail Марко Кивил отметил, что к этому этапу удалось прийти благодаря выполнению предыдущих задач — проектированию, выкупу земель и заключению строительных контрактов.

Стоимость первого этапа проекта в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых около 5,5 млрд евро приходится на Латвию. С учётом индексации эта сумма может увеличиться примерно до шести миллиардов евро.

В целом, согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в Балтии может достигнуть 23,8 млрд евро. Для сравнения, в 2017 году расходы оценивались примерно в 5,8 млрд евро.

В странах Балтии планируется построить около 870 километров новой железной дороги европейского стандарта с максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.