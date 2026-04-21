Морем из Норвегии: очередные чудеса со строительством Rail Baltica (1)

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 16:26

Бизнес

Строители европейского инфраструктурного проекта Rail Baltica на встрече с представителями советов жителей Иецава рассказали о предстоящих строительных работах, включая создание отдельного железнодорожного участка.

Как сообщает издание Bauskas Dzīve, пока точные сроки начала укладки рельсов на основной трассе не определены. Однако планируется построить отдельную ветку от нынешней станции Иецава до логистического центра Rail Baltica. Она будет использоваться для доставки строительных материалов на площадку.

Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на автодорогу A7. Щебень для строительства планируется доставлять морем из Норвегии в порт, а затем по железной дороге — до станции Иецава.

Ранее сообщалось, что в 2025 году строительные работы на основной трассе Rail Baltica в странах Балтии начаты уже на 43% коридора. Председатель правления и исполнительный директор компании RB Rail Марко Кивил отметил, что к этому этапу удалось прийти благодаря выполнению предыдущих задач — проектированию, выкупу земель и заключению строительных контрактов.

Стоимость первого этапа проекта в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых около 5,5 млрд евро приходится на Латвию. С учётом индексации эта сумма может увеличиться примерно до шести миллиардов евро.

В целом, согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в Балтии может достигнуть 23,8 млрд евро. Для сравнения, в 2017 году расходы оценивались примерно в 5,8 млрд евро.

В странах Балтии планируется построить около 870 километров новой железной дороги европейского стандарта с максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.

Комментарии (1)

Важно

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Загрузка

Важно

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Выбор редакции

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Важно

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Новости Латвии

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Важно

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Важно

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

