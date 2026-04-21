Гражданских супругов больше не скроют: как наши «верхи» дают работу родственникам

По социальным сетям ясно, что проживают они вместе. Этот случай заставляет задать вопрос, почему должностные лица не обязаны декларировать супругов, с которыми они не заключали брака или партнерства.

Это случаи, когда существует высокий риск конфликта интересов, коррупции и клиентелизма (система неформальных, иерархических отношений, основанная на личной зависимости между патроном (покровителем) и клиентом.

Патрон предоставляет ресурсы, защиту или должности, а клиент в обмен оказывает поддержку. - ИИ).

По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии в незарегистрированном сожительстве проживало 92 798 человек.

В ходе изучения деклараций нескольких высокопоставленных государственных чиновников за последние годы "Diena" удалось выявить указание на партнерство только в одном случае.

Это сделал генеральный прокурор Арминс Мейстерс в своей декларации за 2024 год. В ней в разделе "Супруга, родители и совершеннолетние братья, сестры и дети", он указал не только отца и брата, но и свою партнершу Гинту Мартинсоне.

Маловероятно, что среди должностных лиц только генеральный прокурор проживает в незарегистрированном браке.

По мнению старшего прокурора прокуратуры по расследованию преступлений на государственной службе Яниса Омулса, для решения этой проблемы нужны изменения в законодательстве.

