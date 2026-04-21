Гражданских супругов больше не скроют: как наши «верхи» дают работу родственникам

21 апреля, 2026 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

В начале года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наложило штраф в размере 100 евро на депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, потому что она сделала помощником депутата своего супруга Мариса Межалса. Они не регистрировали свои отношения, и в своей декларации должностного лица Арманева не указала наличие партнерства или брака.

По социальным сетям ясно, что проживают они вместе. Этот случай заставляет задать вопрос, почему должностные лица не обязаны декларировать супругов, с которыми они не заключали брака или партнерства.

Это случаи, когда существует высокий риск конфликта интересов, коррупции и клиентелизма (система неформальных, иерархических отношений, основанная на личной зависимости между патроном (покровителем) и клиентом.

Патрон предоставляет ресурсы, защиту или должности, а клиент в обмен оказывает поддержку. - ИИ).

По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии в незарегистрированном сожительстве проживало 92 798 человек.

В ходе изучения деклараций нескольких высокопоставленных государственных чиновников за последние годы "Diena" удалось выявить указание на партнерство только в одном случае.

Это сделал генеральный прокурор Арминс Мейстерс в своей декларации за 2024 год. В ней в разделе "Супруга, родители и совершеннолетние братья, сестры и дети", он указал не только отца и брата, но и свою партнершу Гинту Мартинсоне.

Маловероятно, что среди должностных лиц только генеральный прокурор проживает в незарегистрированном браке.

По мнению старшего прокурора прокуратуры по расследованию преступлений на государственной службе Яниса Омулса, для решения этой проблемы нужны изменения в законодательстве.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает (2)

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

