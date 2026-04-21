В Латвии удивительно много новых бизнес-компаний: что происходит?

Такую картину показывают данные Службы государственных доходов о количестве налогоплательщиков и данные ООО "Lursoft IT" о регистрации компаний в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые три месяца текущего года зарегистрировано 2973 новых предприятия, что на 280 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество инициированных процедур банкротства в первом квартале этого года осталось на уровне 2025 года.

"Очевидное - невероятное, потому что, судя по цифрам, наблюдается восстановление деловой активности, хотя население Латвии сократилось еще больше", - комментирует бывший председатель Совета по сотрудничеству малых и средних предприятий Андрис Ласманис.

Он говорит, что что первые три месяца 2026 года принесли столько же нового, сколько обычно происходит за год.

Январь и февраль были отмечены холодной погодой в Латвии, необычной для последних лет, а рекордно теплый март пришелся на период военных действий на Ближнем Востоке, в результате резко выросли цены на энергоносители, и вопрос о том, что будет дальше в этом секторе, остается открытым.

"Возможно, предприимчивые люди, думающие о своем будущем, понимают, что, работая в государственной системе, им приходится становиться хамелеонами, что не всем нравится, поэтому они предпочитают полагаться на себя", - отмечает Ласманис.

(Dienas Bizness)