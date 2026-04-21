В Латвии удивительно много новых бизнес-компаний: что происходит?

21 апреля, 2026 10:37

Несмотря на холод в первые месяцы года и рост цен на энергоносители, особенно после конфликта в Персидском заливе, а также непредсказуемое будущее, количество новых компаний и налогоплательщиков в Латвии увеличилось.

Такую картину показывают данные Службы государственных доходов о количестве налогоплательщиков и данные ООО "Lursoft IT" о регистрации компаний в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые три месяца текущего года зарегистрировано 2973 новых предприятия, что на 280 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество инициированных процедур банкротства в первом квартале этого года осталось на уровне 2025 года.

"Очевидное - невероятное, потому что, судя по цифрам, наблюдается восстановление деловой активности, хотя население Латвии сократилось еще больше", - комментирует бывший председатель Совета по сотрудничеству малых и средних предприятий Андрис Ласманис.

Он говорит, что что первые три месяца 2026 года принесли столько же нового, сколько обычно происходит за год.

Январь и февраль были отмечены холодной погодой в Латвии, необычной для последних лет, а рекордно теплый март пришелся на период военных действий на Ближнем Востоке, в результате резко выросли цены на энергоносители, и вопрос о том, что будет дальше в этом секторе, остается открытым.

"Возможно, предприимчивые люди, думающие о своем будущем, понимают, что, работая в государственной системе, им приходится становиться хамелеонами, что не всем нравится, поэтому они предпочитают полагаться на себя", - отмечает Ласманис.

(Dienas Bizness)

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

