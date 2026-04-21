LAT
Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
США поставили на паузу поставки боеприпасов Эстонии из-за войны в Иране (1)

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 11:33

Мир 1 комментариев

США ставят поставки боеприпасов Эстонии на паузу как минимум до тех пор, пока не закончится конфликт в Иране; если пауза очень сильно затянется, Эстония должна будет пересмотреть принятые до этого решения, сказал ERR министр обороны Ханно Певкур.

"Касающаяся нас часть в основном связана с боеприпасами для HIMARS и Javelin. Но с противотанковыми боеприпасами больших проблем нет, у нас они имеются в достаточных количествах. В случае с HIMARS это скорее зависит от того, как долго поставки будут на паузе. От этого зависит и то, какими будут наши дальнейшие решения, - рассказал он. 

На данный момент мы исходим из того, что поставки приостановлены до завершения войны в Иране. Если она затянется, нам определенно придется пересмотреть свои планы. Однако сейчас мы рассчитываем на то, что с окончанием конфликта в Иране возобновится и снабжение боеприпасами.

Если конфликт в Иране закончится быстро – а Соединенные Штаты определенно не заинтересованы в том, чтобы он длился долго, – тогда больших дополнительных действий не потребуется. Если этот конфликт затянется, то мы уже сейчас изучаем мировой рынок в поиске альтернатив".

Комментарии (1)
В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд! (1)

Животные 18:11

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер (1)

Важно 17:59

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента (1)

Важно 17:46

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня (1)

Выбор редакции 17:42

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги (1)

Важно 17:40

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине (1)

Новости Латвии 17:32

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО) (1)

Важно 17:26

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

