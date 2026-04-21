А зерно российское через Латвию гоним: объемы транзита даже растут!

В первом квартале 2026 года из России через Латвию было перевезено 139 400 тонн зерновых продуктов, что в 2,7 раза больше, чем в первом квартале 2025 года, когда через Латвию было перевезено 52 655 тонн зерновых.

Из зерновых продуктов, следовавших транзитом через Латвию в первом квартале, 133 694 тонны составляли пшеница и смесь пшеницы и ржи, 4 493 тонны - рапс или семена рапса, 40,7 тонны - рис, 15 тонн - сорго и 10,1 тонны - кукуруза.

По сравнению с первым кварталом 2025 года транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи в первом квартале 2026 года увеличился в 2,6 раза, транзит рапса или семян рапса увеличился в 2,7 раза, транзит гречихи, проса и ячменя увеличился в 7,4 раза, транзит риса уменьшился в три раза, а транзит кукурузы - в четыре раза. В первом квартале 2025 года через Латвию не перевозилось сорго.

В 2025 году из России через Латвию транзитом проследовала 673 491 тонна зерновых продуктов, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году, когда через Латвию транзитом прошло 1,945 млн тонн зерновых.