А зерно российское через Латвию гоним: объемы транзита даже растут!

© LETA 21 апреля, 2026 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

Транзит российских зерновых через Латвию в первом квартале этого года вырос в 2,7 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года, сообщает Служба государственных доходов.

В первом квартале 2026 года из России через Латвию было перевезено 139 400 тонн зерновых продуктов, что в 2,7 раза больше, чем в первом квартале 2025 года, когда через Латвию было перевезено 52 655 тонн зерновых.

Из зерновых продуктов, следовавших транзитом через Латвию в первом квартале, 133 694 тонны составляли пшеница и смесь пшеницы и ржи, 4 493 тонны - рапс или семена рапса, 40,7 тонны - рис, 15 тонн - сорго и 10,1 тонны - кукуруза.

По сравнению с первым кварталом 2025 года транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи в первом квартале 2026 года увеличился в 2,6 раза, транзит рапса или семян рапса увеличился в 2,7 раза, транзит гречихи, проса и ячменя увеличился в 7,4 раза, транзит риса уменьшился в три раза, а транзит кукурузы - в четыре раза. В первом квартале 2025 года через Латвию не перевозилось сорго.

В 2025 году из России через Латвию транзитом проследовала 673 491 тонна зерновых продуктов, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году, когда через Латвию транзитом прошло 1,945 млн тонн зерновых.

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

