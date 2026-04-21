Паркинсон начинается в животе? Учёные нашли тревожный сигнал

Учёные из University College London обнаружили: у людей с болезнью Паркинсона — и даже у тех, кто пока не болеет, но имеет генетический риск — свой, отличающийся набор кишечных бактерий.

Причём речь не о мелочах.

Более четверти микробов в кишечнике отличаются от «нормальной» картины. И чем дальше заходит болезнь — тем заметнее этот сдвиг.

В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, сравнили три группы: пациентов с Паркинсоном, людей с генетической мутацией GBA1 (она может увеличивать риск болезни в десятки раз) и здоровых участников.

И вот что оказалось особенно неожиданным.

Даже у людей без симптомов, но с генетическим риском, микробиом уже выглядит иначе.

То есть изменения могут начинаться задолго до первых признаков болезни.

Само заболевание — одно из самых быстро растущих нейродегенеративных в мире. Оно связано с нарушением работы мозга, но всё чаще учёные смотрят… в сторону кишечника.

Связь между ними — не новая идея. Но теперь она становится гораздо конкретнее.

Ранее уже находили, что бактерии в полости рта и кишечнике могут быть связаны с ухудшением памяти и развитием деменции при Паркинсоне.

Теперь — ещё один слой.

Если кишечник действительно «сигналит» раньше мозга, это меняет правила игры.

Появляется шанс обнаружить риск заранее — и, возможно, повлиять на него.

Как именно?

Учёные осторожны в формулировках, но уже звучат идеи: питание, лекарства, попытки изменить состав микробов.

Любопытная деталь — у людей с более разнообразным и сбалансированным рационом реже встречается «подозрительный» микробиом.

Но это только начало.

Связь есть — а вот что в ней причина, а что следствие, пока неясно.

Именно здесь история становится по-настоящему интересной.