Паркинсон начинается в животе? Учёные нашли тревожный сигнал

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 10:26

Наука 0 комментариев

То, что происходит в кишечнике, может оказаться важнее, чем казалось.

Учёные из University College London обнаружили: у людей с болезнью Паркинсона — и даже у тех, кто пока не болеет, но имеет генетический риск — свой, отличающийся набор кишечных бактерий.

Причём речь не о мелочах.

Более четверти микробов в кишечнике отличаются от «нормальной» картины. И чем дальше заходит болезнь — тем заметнее этот сдвиг.

В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, сравнили три группы: пациентов с Паркинсоном, людей с генетической мутацией GBA1 (она может увеличивать риск болезни в десятки раз) и здоровых участников.

И вот что оказалось особенно неожиданным.

Даже у людей без симптомов, но с генетическим риском, микробиом уже выглядит иначе.

То есть изменения могут начинаться задолго до первых признаков болезни.

Само заболевание — одно из самых быстро растущих нейродегенеративных в мире. Оно связано с нарушением работы мозга, но всё чаще учёные смотрят… в сторону кишечника.

Связь между ними — не новая идея. Но теперь она становится гораздо конкретнее.

Ранее уже находили, что бактерии в полости рта и кишечнике могут быть связаны с ухудшением памяти и развитием деменции при Паркинсоне.

Теперь — ещё один слой.

Если кишечник действительно «сигналит» раньше мозга, это меняет правила игры.

Появляется шанс обнаружить риск заранее — и, возможно, повлиять на него.

Как именно?

Учёные осторожны в формулировках, но уже звучат идеи: питание, лекарства, попытки изменить состав микробов.

Любопытная деталь — у людей с более разнообразным и сбалансированным рационом реже встречается «подозрительный» микробиом.

Но это только начало.

Связь есть — а вот что в ней причина, а что следствие, пока неясно.

Именно здесь история становится по-настоящему интересной.

 

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер
«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

