У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 21:15

Важно 0 комментариев

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Это заявление прозвучало после взволновавшего общественность выступления начальника Государственной полиции Арманда Рукса, предупредившего об опасности возникновения этнических преступных групп в стране. 

А почему Раев упомянул Швецию? Дело в том,  что там сохраняется высокий уровень бандитского насилия, а правоохранительные органы продолжают фиксировать вовлечение в криминал несовершеннолетних. Согласно данным полиции, в начале 2026 года в Стокгольм и прилегающем регионе зафиксировано снижение числа перестрелок: в январе произошло три подтверждённых инцидента против 14 за аналогичный период годом ранее. Тем не менее в ведомстве подчёркивают, что проблема остаётся актуальной, а тяжкие преступления предотвращаются практически еженедельно.

Ранее одним из наиболее резонансных эпизодов стала стрельба в Уппсала в апреле 2025 года. Тогда в парикмахерской были застрелены три человека в возрасте от 15 до 20 лет, а уже на следующий день был задержан 16-летний подозреваемый. Следствие рассматривало произошедшее как часть конфликта между криминальными группировками.

Проблема «омоложения» преступности остаётся одной из ключевых. В частности, по делу о нападении на офис оборонной компании в Гётеборг, произошедшем в октябре 2024 года, суд установил, что стрельбу совершил 13-летний подросток, не подлежащий уголовной ответственности, а 15-летний участник был признан виновным в подстрекательстве.

Тревожные сигналы фиксировались и ранее. В сентябре 2023 года в районе Ханинге к югу от Стокгольм был убит 13-летний подросток, а в июне того же года в столичном районе Фарста стрельба у входа в метро привела к гибели 15-летнего юноши и ранениям ещё нескольких человек.

В шведских правоохранительных органах и исследовательских центрах подчёркивают, что преступные группировки, вовлекающие несовершеннолетних, не имеют единого этнического состава. Речь идёт о разнородной среде, куда входят как уроженцы страны, так и выходцы из различных регионов — от Ближнего Востока и Африки до Балкан и Восточной Европы. При этом в сегменте уличных банд, связанных со стрельбой и наркоторговлей, статистика показывает заметную долю молодых людей с миграционным бэкграундом, особенно второго поколения.

Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего с социальными факторами — концентрацией бедности, сегрегацией и ограниченными возможностями для молодёжи в отдельных районах крупных городов. Именно в такой среде преступные сети легче вербуют подростков, используя их как исполнителей из-за более мягкой уголовной ответственности. В то же время специалисты подчёркивают, что сами подростковые группы формируются в первую очередь по принципу возраста и окружения, а не этнической принадлежности, и проблема носит комплексный, а не этнический характер.

 

