У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

Это заявление прозвучало после взволновавшего общественность выступления начальника Государственной полиции Арманда Рукса, предупредившего об опасности возникновения этнических преступных групп в стране.

А почему Раев упомянул Швецию? Дело в том, что там сохраняется высокий уровень бандитского насилия, а правоохранительные органы продолжают фиксировать вовлечение в криминал несовершеннолетних. Согласно данным полиции, в начале 2026 года в Стокгольм и прилегающем регионе зафиксировано снижение числа перестрелок: в январе произошло три подтверждённых инцидента против 14 за аналогичный период годом ранее. Тем не менее в ведомстве подчёркивают, что проблема остаётся актуальной, а тяжкие преступления предотвращаются практически еженедельно.

Ранее одним из наиболее резонансных эпизодов стала стрельба в Уппсала в апреле 2025 года. Тогда в парикмахерской были застрелены три человека в возрасте от 15 до 20 лет, а уже на следующий день был задержан 16-летний подозреваемый. Следствие рассматривало произошедшее как часть конфликта между криминальными группировками.

Проблема «омоложения» преступности остаётся одной из ключевых. В частности, по делу о нападении на офис оборонной компании в Гётеборг, произошедшем в октябре 2024 года, суд установил, что стрельбу совершил 13-летний подросток, не подлежащий уголовной ответственности, а 15-летний участник был признан виновным в подстрекательстве.

Тревожные сигналы фиксировались и ранее. В сентябре 2023 года в районе Ханинге к югу от Стокгольм был убит 13-летний подросток, а в июне того же года в столичном районе Фарста стрельба у входа в метро привела к гибели 15-летнего юноши и ранениям ещё нескольких человек.

В шведских правоохранительных органах и исследовательских центрах подчёркивают, что преступные группировки, вовлекающие несовершеннолетних, не имеют единого этнического состава. Речь идёт о разнородной среде, куда входят как уроженцы страны, так и выходцы из различных регионов — от Ближнего Востока и Африки до Балкан и Восточной Европы. При этом в сегменте уличных банд, связанных со стрельбой и наркоторговлей, статистика показывает заметную долю молодых людей с миграционным бэкграундом, особенно второго поколения.

Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего с социальными факторами — концентрацией бедности, сегрегацией и ограниченными возможностями для молодёжи в отдельных районах крупных городов. Именно в такой среде преступные сети легче вербуют подростков, используя их как исполнителей из-за более мягкой уголовной ответственности. В то же время специалисты подчёркивают, что сами подростковые группы формируются в первую очередь по принципу возраста и окружения, а не этнической принадлежности, и проблема носит комплексный, а не этнический характер.