Прибыв по адресу, полицейские установили, что пострадавший не реагировал на слова и прикосновения, а на его лице видны пятна крови.

С учетом вышесказанного сотрудники полиции приняли решение немедленно начать массаж сердца до приезда врачей.

По прибытии бригады скорой помощи полицейские остались на месте происшествия, чтобы блокировать движение пешеходов в тоннеле, а медики могли бесперебойно взять на себя работу по спасению пострадавшего.

Заодно, привлечением дополнительных членов экипажа, были начаты поиски виновного.

При обследовании близлежащего района муниципальная полиция заметила соответствующего описанию человека и тут же задержала его. Ведется расследование.