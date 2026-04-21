«Под видом борьбы с угрозами размываются свободы»: Кривцова об отчёте Amnesty International

По данным правозащитной организации, в последние годы наблюдается «катастрофический упадок прав человека» и усиление жестокости на глобальном уровне. По мнению Кривцовой, негативные тенденции затрагивают не только страны с авторитарными режимами, но и государства Запада, где исторически достигнут значительный прогресс в сфере прав и свобод.

В отчёте отмечается, что европейские правительства продолжали вводить ограничения на свободу мирных собраний и выражения мнений. В частности, речь идёт о наказании за формы высказываний и акты гражданского неповиновения, которые ранее считались защищёнными. Также, как подчёркивается в документе, власти ряда стран используют антитеррористические нормы, законы об иностранных агентах и положения о разжигании ненависти для санкционирования и стигматизации людей, выражающих несогласие с государственной политикой.

Хотя в Латвии нет отделения Amnesty International, и страна не фигурирует в отчёте отдельно, по мнению Кривцовой, местные тенденции соответствуют общеевропейским. Она отмечает, что с 2022 года в стране значительно увеличилось число уголовных дел по статьям о разжигании ненависти, прославлении и действиях против интересов государства. Формально это объясняется противодействием угрозам со стороны России, однако, по её мнению, на практике это приводит к размыванию свободы слова и других прав.

Правозащитница также обращает внимание на ухудшение положения иностранцев, преследование отдельных активистов, в том числе пропалестинских, а также на, по её словам, чрезмерное применение уголовных норм за ненасильственные действия, связанные с высказываниями или распространением информации.

В завершение Кривцова призвала общество задуматься о необходимости сохранения универсальных правовых норм и подчеркнула, что вклад в защиту прав человека может внести каждый — в том числе через уважительное отношение к людям с иным происхождением, верой, языком или политическими взглядами.