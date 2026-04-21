«Под видом борьбы с угрозами размываются свободы»: Кривцова об отчёте Amnesty International

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 16:06

Правозащитница Елизавета Кривцова, комментируя новый отчёт Amnesty International за 2025 год, заявила о серьёзном ухудшении ситуации с правами человека во всём мире и предупредила о рисках дальнейшего ограничения свобод.

По данным правозащитной организации, в последние годы наблюдается «катастрофический упадок прав человека» и усиление жестокости на глобальном уровне. По мнению Кривцовой, негативные тенденции затрагивают не только страны с авторитарными режимами, но и государства Запада, где исторически достигнут значительный прогресс в сфере прав и свобод.

В отчёте отмечается, что европейские правительства продолжали вводить ограничения на свободу мирных собраний и выражения мнений. В частности, речь идёт о наказании за формы высказываний и акты гражданского неповиновения, которые ранее считались защищёнными. Также, как подчёркивается в документе, власти ряда стран используют антитеррористические нормы, законы об иностранных агентах и положения о разжигании ненависти для санкционирования и стигматизации людей, выражающих несогласие с государственной политикой.

Хотя в Латвии нет отделения Amnesty International, и страна не фигурирует в отчёте отдельно, по мнению Кривцовой, местные тенденции соответствуют общеевропейским. Она отмечает, что с 2022 года в стране значительно увеличилось число уголовных дел по статьям о разжигании ненависти, прославлении и действиях против интересов государства. Формально это объясняется противодействием угрозам со стороны России, однако, по её мнению, на практике это приводит к размыванию свободы слова и других прав.

Правозащитница также обращает внимание на ухудшение положения иностранцев, преследование отдельных активистов, в том числе пропалестинских, а также на, по её словам, чрезмерное применение уголовных норм за ненасильственные действия, связанные с высказываниями или распространением информации.

В завершение Кривцова призвала общество задуматься о необходимости сохранения универсальных правовых норм и подчеркнула, что вклад в защиту прав человека может внести каждый — в том числе через уважительное отношение к людям с иным происхождением, верой, языком или политическими взглядами.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

