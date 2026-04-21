Удар, после которого не встают: бык жестко наказал «короля тореадоров»

В Plaza de Toros de la Maestranza в Севилье один из самых известных тореадоров Испании оказался на земле — и уже не смог подняться сам.

Моранте де ла Пуэбла, которого называют «королём корриды», пошёл на рискованный приём. Бык стоял в неудобной точке арены — там, где малейшая ошибка стоит слишком дорого.

Ошибка случилась.

Тореадор не успел поднять руки.

Плащ не сработал.

И животное пошло в атаку.

Удар пришёлся сзади — на уровне бедра — и оказался куда серьёзнее, чем показалось сначала.

С трибун было видно, как матадор в шоке пытается нащупать рану. Через мгновения его уже уносили — тело обмякло, движения почти исчезли.

На роге быка осталась кровь.

Позже врачи подтвердили: глубокое внутреннее повреждение, около 10 сантиметров, затронуты крайне чувствительные ткани. Операция прошла под общим наркозом и заняла много времени.

Состояние — очень тяжёлое.

Главная угроза сейчас — не только сама травма, но и риск инфекции, который в таких случаях становится критическим.

Инцидент потряс мир корриды. Возвращение матадора на арену до этого уже вызывало споры — теперь разговоры стали куда тише.

Иногда достаточно одного движения, чтобы всё изменилось.