Удар, после которого не встают: бык жестко наказал «короля тореадоров»

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 12:55

Всюду жизнь 0 комментариев

Секунда — и трибуны замерли.

В Plaza de Toros de la Maestranza в Севилье один из самых известных тореадоров Испании оказался на земле — и уже не смог подняться сам.

Моранте де ла Пуэбла, которого называют «королём корриды», пошёл на рискованный приём. Бык стоял в неудобной точке арены — там, где малейшая ошибка стоит слишком дорого.

Ошибка случилась.

Тореадор не успел поднять руки.
Плащ не сработал.
И животное пошло в атаку.

Удар пришёлся сзади — на уровне бедра — и оказался куда серьёзнее, чем показалось сначала.

С трибун было видно, как матадор в шоке пытается нащупать рану. Через мгновения его уже уносили — тело обмякло, движения почти исчезли.

На роге быка осталась кровь.

Позже врачи подтвердили: глубокое внутреннее повреждение, около 10 сантиметров, затронуты крайне чувствительные ткани. Операция прошла под общим наркозом и заняла много времени.

Состояние — очень тяжёлое.

Главная угроза сейчас — не только сама травма, но и риск инфекции, который в таких случаях становится критическим.

Инцидент потряс мир корриды. Возвращение матадора на арену до этого уже вызывало споры — теперь разговоры стали куда тише.

Иногда достаточно одного движения, чтобы всё изменилось.

 

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны
«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Животные 18:11

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

