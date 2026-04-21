Дискуссию начал Давис, который не посещал рынок 15 лет. Его выводы довольно нелестны: «Очень странное и, честно говоря, печальное место. Эти сотни микро-киосков с пятью парами брюк и тремя куртками, которые продавец приклеивает скотчем к ужасным ногам манекена». Он указывает на суровую повседневную жизнь торговцев в помещениях 2х2 метра и павильоны, полные птиц, которые резко контрастируют с современными торговыми центрами.

В комментариях люди отметили, что ассортимент рынка не менялся с 2005 года и в ларьках до сих пор продают пыльные кроссовки и полосатые треники. Но если в торговых центрах качественный хлопковый свитер можно купить за 13 евро, тот на рынку - аз 40-50.

"Я как-то прошла насквозь, не знала, что такие магазины ещё существуют - 9/10 продавцов с сигареткой в зубах. Интересное место. Непонятно кто там закупается? Шла в Центральный универмаг купить худи, шутки ради бросила взгляд на ценники - 40-50 евро за турецкое качество. Зашла в "Галлерее центрс" в H&M, купила отличную худи из натурального хлопка за 12.99€. Именно поэтому очень интересно - кто там покупает? Русня? Коллекция одежды - вечный 2005 год, оригинальные Adibas и черные спортивные костюмы с белыми полосками, вздувшиеся лаковые туфли и шпильки", - пишет женщина.

"Самое печальное то, что торговцы обувью просто распродают, что осталось. А потом пойдут куда глаза глядят. Об остальном не знаю, но с одеждой точно вот так", - рассказывает Беата.

"У меня нет другого объяснения, кроме того, что это ларьки для отмывания денег. Сколько бы раз я туда ни приходил, покупателей нет. Гопота из 90-х. Они бы давно обанкротились. Оттуда даже с нулевым балансом не уйдешь. А еще заработать деньги?", - считает один из участников дискуссии.

Между тем, в другой ветке рынок хвалят: "Мясной павильон Центрального рынка, кстати, очень цивилизованное место — от ангаров для дирижаблей до всех современных достижений в области логистики и эпидемиологической безопасности, которые позволяют покупать свежие продукты. Плюс «мясо» как метафора. Я действительно не понимаю, почему все так возмущены".