Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

«Кто там закупается?» Люди обсудили Центральный рынок с неприглядной стороны (4)

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 13:43

Рижский Центральный рынок некогда был сердцем городской торговли, а теперь вызывает скорее легкий шок. Пользователи социальной сети «Threads» поделились своими впечатлениями.

Дискуссию начал Давис, который не посещал рынок 15 лет. Его выводы довольно нелестны: «Очень странное и, честно говоря, печальное место. Эти сотни микро-киосков с пятью парами брюк и тремя куртками, которые продавец приклеивает скотчем к ужасным ногам манекена». Он указывает на суровую повседневную жизнь торговцев в помещениях 2х2 метра и павильоны, полные птиц, которые резко контрастируют с современными торговыми центрами.

Смотреть в Threads

 

 

В комментариях люди отметили, что ассортимент рынка не менялся с 2005 года и в ларьках до сих пор продают пыльные кроссовки и полосатые треники. Но если в торговых центрах качественный хлопковый свитер можно купить за 13 евро, тот на рынку - аз 40-50. 

Смотреть в Threads

 

 

"Я как-то прошла насквозь, не знала, что такие магазины ещё существуют - 9/10 продавцов с сигареткой в зубах. Интересное место. Непонятно кто там закупается? Шла в Центральный универмаг купить худи, шутки ради бросила взгляд на ценники - 40-50 евро за турецкое качество. Зашла в "Галлерее центрс" в H&M, купила отличную худи из натурального хлопка за 12.99€. Именно поэтому очень интересно - кто там покупает? Русня? Коллекция одежды - вечный 2005 год, оригинальные Adibas  и черные спортивные костюмы с белыми полосками, вздувшиеся лаковые туфли и шпильки", - пишет женщина. 

"Самое печальное то, что торговцы обувью просто распродают, что осталось. А потом пойдут куда глаза глядят. Об остальном не знаю, но с одеждой точно вот так", - рассказывает Беата.

"У меня нет другого объяснения, кроме того, что это ларьки для отмывания денег. Сколько бы раз я туда ни приходил, покупателей нет. Гопота из 90-х. Они бы давно обанкротились. Оттуда даже с нулевым балансом не уйдешь. А еще заработать деньги?", - считает один из участников дискуссии.

Между тем, в другой ветке рынок хвалят: "Мясной павильон Центрального рынка, кстати, очень цивилизованное место — от ангаров для дирижаблей до всех современных достижений в области логистики и эпидемиологической безопасности, которые позволяют покупать свежие продукты. Плюс «мясо» как метафора. Я действительно не понимаю, почему все так возмущены".

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)

Главные новости

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента
Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер (4)

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать
Загрузка

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента (4)

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня (4)

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги (4)

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине (4)

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО) (4)

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать

«Охрана приехала через 30 минут. Спасибо!» Пахучий клиент распугал всё кафе (4)

Неприятным инцидентом поделилась рижская кондитерская Chimney: к ним в кафе вошел неприятный клиент, от которого шарахались другие посетители. Сотрудники кафе даже нажали на тревожную кнопку вызова охраны, но когда та приехала, было уже слишком поздно - все посетители разбежались.

Читать