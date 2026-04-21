Ты никому не должен — но не можешь выйти: как долг стал бесконечным?

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 14:26

Наука 0 комментариев

Взял — вернул — закрыл.

Сегодня всё иначе, считает философ Аленка Зупанчич. По её логике, долг больше не связан только с деньгами. Он превратился в состояние, из которого нельзя выйти.

Не потому что ты не заплатил.
А потому что платить уже нечем — кроме самого себя.

Внимание.
Время.
Реакции.

Цифровые платформы не требуют «погашения». Они работают иначе — удерживают. Чем дольше ты внутри, тем больше отдаёшь.

Не деньги — а присутствие.

И в этом, по сути, новая форма долга.

Он не оформлен.
Не подписан.
Но ощущается постоянно.

Ты отвечаешь на сообщения. Проверяешь уведомления. Возвращаешься «на минуту» — и остаёшься. Это не обязательство, но отказаться от него сложно.

Позже к этой логике подключаются и экономисты.

Янис Варуфакис называет происходящее «технофеодализмом»: платформы становятся чем-то вроде частных территорий, где ценность извлекается не из товара, а из самого факта присутствия пользователя.

И тогда долг перестаёт быть экономическим понятием.

Он становится поведенческим.

Не «ты должен банку».
А «ты должен системе внимания».

И самое странное — у этого долга нет финальной точки.

Ты не можешь его закрыть.
Можешь только на время выйти.

Или попытаться не заходить.

Но это уже совсем другая история.

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Животные 18:11

Животные 0 комментариев

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Выбор редакции 0 комментариев

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

