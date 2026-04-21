В России снесли мемориал депортированным латышам

© LETA 21 апреля, 2026 15:40

Мир 0 комментариев

В российском Томске под покровом ночи был ликвидирован мемориал "Камень скорби", установленный в память о репрессированных. В числе прочих был демонтирован и памятник депортированным эстонцам, пишет Postimees.

В воскресенье ночью в томском Сквере памяти рабочие выкорчевали "Камень скорби" и другие памятные камни, установленные в память о репрессированных латышах, литовцах, поляках, эстонцах и калмыках. Территорию огородили забором, после чего начали убирать скамейки и, по сути, сносить все объекты, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В воскресенье утром, уже постфактум, мэрия Томска опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что "доступ в сквер ограничен, малые архитектурные формы и другие объекты на территории переданы на ответственное хранение в профильный департамент".

Власти объяснили снос тем, что рядом со сквером якобы может обрушиться гараж, сославшись на информацию от местного жителя. Версия об обрушающемся гараже возмутила местных жителей. Активист Антон Исаков написал в своем Telegram-канале, что версия чиновников выглядит неубедительной, поскольку от Сквера памяти до гаража более 50 метров, и сносить памятники жертвам политических репрессий не было необходимости.

Бывшая глава томского штаба Навального Ксения Фадеева напомнила, что огороженный сейчас сквер – это не просто сквер, а территория бывшей тюрьмы НКВД, где при раскопках были обнаружены ямы, характерные для братских могил.

"Даже если там действительно есть обрушающийся гараж, зачем нужно было выкорчевывать все памятные камни?" – задается вопросом Фадеева.

Позже мэрия Томска удалила свой пост, но мемориал, разумеется, не вернула.

«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает
«Я предательница, потому что знаю русский и английский?» Уровень агрессии зашкаливает

«Латыши вынуждены использовать русский язык!» Дискуссия о госязыке не утихает

Дискуссия "Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?", организованная Лианой Лангой, не утихает даже после официального окончания мероприятия. Напомним, что именно на ней экс-президент Эгилс Левитс заявил, что русскому языку не место в Латвии, и прозвучали идеи привлечь к защите госязыка силы государственной и муниципальной полиции. Теперь на эту тему рассуждают и в социальных сетях.

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

