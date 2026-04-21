В России снесли мемориал депортированным латышам

В воскресенье ночью в томском Сквере памяти рабочие выкорчевали "Камень скорби" и другие памятные камни, установленные в память о репрессированных латышах, литовцах, поляках, эстонцах и калмыках. Территорию огородили забором, после чего начали убирать скамейки и, по сути, сносить все объекты, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В воскресенье утром, уже постфактум, мэрия Томска опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что "доступ в сквер ограничен, малые архитектурные формы и другие объекты на территории переданы на ответственное хранение в профильный департамент".

Власти объяснили снос тем, что рядом со сквером якобы может обрушиться гараж, сославшись на информацию от местного жителя. Версия об обрушающемся гараже возмутила местных жителей. Активист Антон Исаков написал в своем Telegram-канале, что версия чиновников выглядит неубедительной, поскольку от Сквера памяти до гаража более 50 метров, и сносить памятники жертвам политических репрессий не было необходимости.

Бывшая глава томского штаба Навального Ксения Фадеева напомнила, что огороженный сейчас сквер – это не просто сквер, а территория бывшей тюрьмы НКВД, где при раскопках были обнаружены ямы, характерные для братских могил.

"Даже если там действительно есть обрушающийся гараж, зачем нужно было выкорчевывать все памятные камни?" – задается вопросом Фадеева.

Позже мэрия Томска удалила свой пост, но мемориал, разумеется, не вернула.