Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Сообщение появилось в группе Marupe Info в Facebook. Автор утверждает, что трагедия произошла возле детской площадки, а агрессивные собаки могли и раньше находиться там без присмотра.

«Эти два домашних животных только что насмерть растерзали мирного корги, который был на поводке у хозяйки. Они разгуливали по детской площадке и, возможно, будут и в другие дни бродить без контроля», — пишет Ирина.

По словам другой участницы, это был не первый случай:

“Известно, что прошлой ночью, в 00:00 (до того, как произошло нападение на корги), эти собаки уже напали на другую собаку. Собака выжила, но получила серьёзные травмы. Сколько ещё случаев должно произойти?”, – написала Агния.

Ситуация вызвала активное обсуждение. Жители опасаются за безопасность детей и домашних животных, особенно учитывая близость детской площадки. Отмечается также наличие камер видеонаблюдения, записи с которых могут помочь в расследовании. При этом пользователи подчеркивают, что одних обсуждений недостаточно — необходимы официальные обращения в компетентные органы.

Одна из комментаторов призывает к действиям:

“Всем пострадавшим — ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИЦИЮ с просьбой признать их потерпевшими (это точно не будет лишним). Подать заявление в PVD (Продовольственно-ветеринарную службу) с просьбой признать собак агрессивными. PVD не изымет собак у владельца, если кто-то требует этого без обоснования. Без заявления полиция также не будет это рассматривать. Владельцы известны муниципальной полиции, можно требовать компенсации”.

Мнения разделились: одни требуют ужесточить ответственность владельцев, другие настаивают на более радикальных мерах. Официальной информации от ответственных служб пока нет.