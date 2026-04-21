Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Апреля Завтра: Anastasija, Margers
Доступность

Собаки-убийцы рыскают у детской площадки: уже загрызли мирного корги

Редакция PRESS 21 апреля, 2026 17:40

Важно 0 комментариев

Facebook

По данным из соцсетей, в Яунмарупе две собаки насмерть загрызли корги, который находился на поводке у хозяйки. Инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Марупского края.

Сообщение появилось в группе Marupe Info в Facebook. Автор утверждает, что трагедия произошла возле детской площадки, а агрессивные собаки могли и раньше находиться там без присмотра.

«Эти два домашних животных только что насмерть растерзали мирного корги, который был на поводке у хозяйки. Они разгуливали по детской площадке и, возможно, будут и в другие дни бродить без контроля», — пишет Ирина.

По словам другой участницы, это был не первый случай:
“Известно, что прошлой ночью, в 00:00 (до того, как произошло нападение на корги), эти собаки уже напали на другую собаку. Собака выжила, но получила серьёзные травмы. Сколько ещё случаев должно произойти?”, – написала Агния.

Ситуация вызвала активное обсуждение. Жители опасаются за безопасность детей и домашних животных, особенно учитывая близость детской площадки. Отмечается также наличие камер видеонаблюдения, записи с которых могут помочь в расследовании. При этом пользователи подчеркивают, что одних обсуждений недостаточно — необходимы официальные обращения в компетентные органы.

Одна из комментаторов призывает к действиям:
“Всем пострадавшим — ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИЦИЮ с просьбой признать их потерпевшими (это точно не будет лишним). Подать заявление в PVD (Продовольственно-ветеринарную службу) с просьбой признать собак агрессивными. PVD не изымет собак у владельца, если кто-то требует этого без обоснования. Без заявления полиция также не будет это рассматривать. Владельцы известны муниципальной полиции, можно требовать компенсации”.

Мнения разделились: одни требуют ужесточить ответственность владельцев, другие настаивают на более радикальных мерах. Официальной информации от ответственных служб пока нет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года
Важно

Лето будет жарким, но осень — ещё горячее: «Эль-Ниньо» меняет представления о временах года

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В джунглях нашли «туалетное дерево»: туда ходят все подряд!

Животные 18:11

В горах Коста-Рика обнаружили странную «достопримечательность», которую местные животные давно используют по одному и тому же назначению.

Читать
Загрузка

«На абордаж!» Морская пехота США захватила иранский танкер

Важно 17:59

Американские вооружённые силы в ночь на вторник провели операцию по захвату танкера, находящегося под санкциями, в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагон. По данным ведомства, судно перевозило нефть и, предположительно, было связано с поставками из Ирана в обход международных ограничений.

Читать

Сколько латвийцы переплачивают за топливо? Министерство посчитало до цента

Важно 17:46

По данным мониторинга мировых рынков топлива, в Латвии ценовые колебания складываются не в пользу потребителей — примерно на 0,06 евро за литр (6 евроцентов), сообщил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Только на лечение? Латвийским пенсионерам могут разрешить тратить сбережения второго уровня

Выбор редакции 17:42

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс готов обсудить возможность направления пенсионерами части своих сбережений в рамках второй ступени пенсионного обеспечения на медицинское обслуживание, заявил чиновник в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения.

Читать

Из средств на содержание армии: выделено 70 млн евро на помощь Украине

Новости Латвии 17:32

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства обороны о перераспределении 70 млн евро на военную помощь Украине. Финансирование будет перераспределено из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в бюджетную подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

Читать

В тоннеле в центре Риги едва не убили мужчину: полицейским пришлось делать массаж сердца (ВИДЕО)

Важно 17:26

4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах человека, лежащего в пешеходном тоннеле в районе Авоту. Сотрудники правоохранительных органов с помощью камер установили, что на человека напал мужчина, ударив его в лицо.

Читать