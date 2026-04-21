В Кенгарагсе взрослые передали детям два пневматических пистолета: ребята стали стрелять

По словам очевидцев, двое взрослых дали молодым людям попробовать два пневматических пистолета. Один из них подростки оставили у себя и начали стрелять в воздух. После этого часть компании направилась в сторону школы. Предполагается, что некоторые из подростков могут быть учащимися этого учебного заведения.

Жителей района призывают обратить внимание на ситуацию и, если кто-то узнает молодых людей, поговорить с ними о правилах безопасности и недопустимости обращения с оружием без контроля взрослых.

Публикация была оставлена в соцсети Facebook, в группе "Кенгарагс" анонимным автором. Участники дискуссии сообщили, что дети - ученики 8-го класса этой школы.

Об инциденте сообщили в полицию.